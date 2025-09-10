PD Abruzzo, Le Donne Democratiche d’Abruzzo alla Festa nazionale di Reggio Emilia: “Presenza, impegno e responsabilità per i diritti e la libertà femminile

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Anche la Conferenza Abruzzese delle Donne Democratiche sarà presente alla prima Festa nazionale delle Democratiche, che si svolgerà a Reggio Emilia dal 10 al 14 settembre, all’interno della Festa nazionale de l’Unità, nella città di Nilde Iotti, prima donna Presidente della Camera – Nutrita la delegazione abruzzese che parteciperà alla Festa, importante anche la rappresentanza nei panel a cui prenderanno parte Marielisa Serone D’Alo, componente dell’esecutivo nazionale, Stefania Pezzopane, del coordinamento nazionale e Benedetta La Penna – si legge sul sito web ufficiale. “Si tratta di un percorso che si apre, la prima festa, ma non è e non sarà la prima occasione per mettere sul tavolo impegni da portare avanti e temi per alimentare il confronto – dichiarano le esponenti Dem – . Vogliamo che la politica sia davvero garante delle donne e dei loro diritti, perché la libertà femminile è la misura della democrazia, il nostro compito è quello di non rassegnarci alle diseguaglianze e lavorare per costruire un futuro fondato su giustizia sociale ed eguaglianza di genere – Dobbiamo farlo tutte insieme, per questo porteremo la voce e le proposte delle donne abruzzesi dentro un appuntamento che si presenta come laboratorio politico nazionale, su temi che toccano nodi cruciali quali: democrazia, pari opportunità, lavoro femminile, diritti costituzionali, salute delle donne e 50 anni dei consultori, sport e diritti, fino alla grande e mai risolta questione della violenza di genere, oggi sempre più diffusa anche nello spazio digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Centrale sarà inoltre la plenaria conclusiva di domenica, momento di sintesi e rilancio collettivo alla luce anche dei fatti che stanno attraversando il mondo e la ferita di Gaza, che non può stare fuori da temi che parlano di uguaglianza, futuro, autodeterminazione – si apprende dalla nota stampa. “Una partecipazione che sarà di certo emozionata ed emozionante – così la portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche Roberta Tomasi – , perché quella dell’Abruzzo si unirà alle altre voci dei territori, per diventare una voce unica, senza steccati, forte proprio perché ogni rappresentanza si fonde – si apprende dalla nota stampa. Siamo liete che ci sia un contributo sostanziale dell’Abruzzo ai temi della Festa e non solo come presenza”. Nota del 9 settembre 2025 Nel link il programma: https://partitodemocratico – aggiunge testualmente l’articolo online. it/wp-content/uploads/2025/09/Programma_Festa_Donne_F_low.pdf

