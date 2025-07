PD Abruzzo, Libri di testo, cultura, formazione: serve un vero welfare studentesco Gileno e Finoli (GD Abruzzo): “600 euro il corso medio per i libri, i 373 euro di bonus non bastano. La nostra legge regionale sul diritto allo studio è ancora ferma”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“Secondo i dati diffusi da Federconsumatori nel 2024, le famiglie italiane spendono in media oltre 600 euro per i libri scolastici alle superiori, con picchi fino a 900 euro considerando anche il corredo scolastico – riporta testualmente l’articolo online. Un costo che pesa ogni anno di più, soprattutto per chi ha più figli o redditi bassi – precisa il comunicato. Ieri, inoltre, l’Associazione Italiana Editori (AIE) ha certificato un ulteriore aumento dell’1,7% dei prezzi dei libri di testo rispetto al 2024, confermando che la tendenza è ancora in salita”, così Saverio Gileno, segretario regionale Giovani Democratici Abruzzo e Pia Finoli, vicesegretaria regionale GD Abruzzo, responsabile scuola – viene evidenziato sul sito web. “In questo contesto, la Regione Abruzzo ha annunciato l’erogazione di un bonus una tantum da 373 euro per 2400 studenti da usare per libri, cultura e viaggi – aggiunge la nota pubblicata. Un’iniziativa, nazionale – non regionale, simbolica, non strutturale e che non è cumulabile con altri bonus già esistenti – aggiunge la nota pubblicata. È ora di dirlo chiaramente: studiare oggi costa troppo, e l’accesso alla cultura continua a essere un privilegio – recita il testo pubblicato online. Detrazioni fiscali inaccessibili, bonus a sportello che si escludono a vicenda, e nessuna strategia di lungo periodo – aggiunge testualmente l’articolo online. A pagare sono sempre le famiglie, e in particolare quelle con redditi medio-bassi – aggiunge la nota pubblicata. Serve una svolta – viene evidenziato sul sito web. ” I Giovani Democratici d’Abruzzo chiedono che la Regione investa in un vero welfare studentesco, che garantisca: libri di testo gratuiti fino alla fine delle scuole superiori, trasporti pubblici gratuiti o fortemente agevolati, accesso libero e permanente alla cultura e alla formazione extracurricolare, sostegno concreto al diritto allo studio – recita il testo pubblicato online. “Da mesi giace ferma in Consiglio Regionale la nostra proposta di legge sul diritto allo studio, costruita ascoltando studenti, docenti, associazioni – ricordano Gileno e Finoli –. Una legge che prevede misure strutturali, universali e accessibili – precisa la nota online. La destra e l’Assessore Santangelo continuano a ignorarla, ma noi continueremo a insistere: investire in formazione e cultura è la sola risposta seria all’emergenza educativa e alle disuguaglianze crescenti tra giovani”. 12 luglio 2025

