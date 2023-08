PD Abruzzo, Maltempo, Fina: “L’assenza di fondi conferma l’esistenza di una questione Marsica. C’è accanimento di Regione e governo”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“E’ da tempo che denunciamo l’esistenza e la gravità di una vera e propria ‘questione Marsica’, determinata più che dalla cronica, dalla scientifica disattenzione della filiera di Fratelli d’Italia, dal governo nazionale a quello regionale, nei riguardi di questa centralissima, a cominciare dal punto di vista economico, area abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma credo che le notizie di queste ore vadano persino al di là del comune senso del pudore”: lo dichiara Michele Fina, senatore del Partito Democratico – aggiunge testualmente l’articolo online. Fina sottolinea che “scegliere di non dare nemmeno un euro, nell’ambito di una procedura istruita dalla Regione che approda a Palazzo Chigi, per ristorare anche solo in minima parte i gravi danni subiti da un territorio come quello del Fucino che, riferendosi solo all’agricoltura, è strategico per l’economia non solo dell’Abruzzo ma di tutto il Paese, è più che sintomo, è prova e conferma di un accanimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Si somma al blocco totale dell’iter per la realizzazione dell’impianto irriguo – un pasticcio di portata epocale, visto che si è riusciti, o si è voluto, annullare i finanziamenti ottenuti dalla precedente Giunta regionale – al collasso del tribunale di Avezzano, appeso a una mini – proroga e all’assoluta inconsistenza degli atti legislativi approvati per fare fronte all’emergenza personale, alla situazione critica in cui versa la sanità, tra denunce di disservizi che sono state la costante della gestione di questi anni e il grave declassamento subito dall’ospedale di Tagliacozzo – recita il testo pubblicato online. La questione marsicana è da tempo all’attenzione del nostro partito, che nei mesi scorsi ha costituito un coordinamento territoriale di sindaci – aggiunge la nota pubblicata. Un utile contributo per lavorare per invertire la tendenza: che passa in questa fase, è evidente, dall’assoluto dissenso e dalla battaglia contro le scelte di questa amministrazione regionale e di questo governo, un impegno di convinta opposizione a cui partecipo in sede parlamentare”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal PD Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it