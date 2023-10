PD Abruzzo, Marinelli: “Abruzzo non è calabrone ma regione con enormi qualità e risorse. Soddisfazione per dichiarazioni Schlein e Calenda. Con D’Amico batteremo Marsilio”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“Si va ulteriormente componendo in queste ore il quadro del Patto per l’Abruzzo per costruire l’alternativa alla destra – si apprende dal portale web ufficiale. Naturalmente da parte nostra c’è grande rispetto nei confronti dei gruppi che dovrebbero presto ufficializzare le proprie scelte, ma non possiamo che esprimere grande soddisfazione per le dichiarazioni di queste ore da parte della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e del leader di Azione, Carlo Calenda”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Marinelli prosegue: “Il modello Abruzzo, con la sicura e autorevole guida di Luciano D’Amico, racconta del senso di responsabilità e del coraggio di tutte le forze civiche e politiche e dei movimenti che hanno saputo riconoscere e far prevalere l’interesse dell’Abruzzo, a cominciare da una forte ispirazione politica alternativa al Governo Marsilio e da un perimetro di idee comuni che rappresenta la cornice del programma elettorale, che scriveremo con le cittadine e i cittadini, a partire dai loro bisogni e dalle loro speranze – si apprende dalla nota stampa. Il Partito Democratico ha molto lavorato perché questo obiettivo si realizzasse, con lo spirito unitario e l’apertura che ci caratterizzano, avendo saldamente in testa, come unico obiettivo, il riscatto della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il campo riformista, progressista e democratico è ora pienamente competitivo, pronto a stringersi intorno al candidato Presidente Luciano D’Amico per battere la destra – si apprende dal portale web ufficiale. L’Abruzzo non è un calabrone che non potrebbe volare, come improvvidamente sostiene Marsilio, ma una regione con grandissime qualità e risorse, che vanno però messe a sistema da un’amministrazione che conosca il territorio e non lo mortifichi e svilisca come purtroppo è avvenuto in questi anni – precisa il comunicato. Con il Patto per l’Abruzzo e con Luciano D’Amico siamo pronti a vincere le prossime elezioni regionali e a restituire finalmente attenzione, dignità e futuro all’Abruzzo”.

