PD Abruzzo, Marinelli, Albano e Bomba (PD Abruzzo) su bracciante ferito e abbandonato nel Fucino. Alla Regione e agli enti chiediamo controlli seri, diritti e legalità nei campi. Ai nostri rappresentanti un’interrogazione parlamentare sul caso”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“Quanto avvenuto a Pescina è grave e non può essere archiviato come un incidente isolato – Un bracciante, lacerato a una gamba da un mezzo agricolo, abbandonato davanti a un presidio sanitario e lasciato da solo ad affrontare il dolore, la paura e il rischio di morire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È l’ennesimo episodio che mostra quanto lo sfruttamento, il lavoro nero e l’illegalità siano ancora realtà quotidiana anche in uno dei comprensori agricoli più importanti per l’Abruzzo, qual è il Fucino – recita il testo pubblicato online. Serve un cambio di passo vero – Come Partito Democratico chiediamo alla Regione Abruzzo, agli enti competenti e alle forze dell’ordine di intensificare i controlli, e di farlo ora, nei mesi di raccolta, quando le condizioni di lavoro peggiorano e i diritti spariscono”, dichiarano il segretario regionale del PD Abruzzo Daniele Marinelli con il segretario provinciale del PD L’Aquila Stefano Albano e Michael Bomba, responsabile agricoltura PD Abruzzo – “Chiederemo un incontro con il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo e investiremo i nostri rappresentanti sul caso attraverso un’interrogazione parlamentare, perché questa è la storia di un’umanità che non può restare perennemente ai margini – sottolineano gli esponenti PD – . L’uomo è arrivato in Italia a piedi, in cerca di un futuro migliore, ora è parte offesa in un’indagine, ma prima di tutto è una persona trattata come un mezzo usa e getta sui nostri campi. Fortunatamente è stato soccorso e operato in tempo e di questo ringraziamo tutto il personale medico che è riuscito ad agire prontamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma il fatto che sia stato lasciato da solo a raggiungere l’ospedale la dice lunga sul contesto in cui si è consumato l’incidente – si apprende dalla nota stampa. Non possiamo non ricordare il caso di Satnam Singh, il bracciante sikh che quasi un anno fa fu lasciato davanti all’ospedale di Latina, con un braccio tranciato, morto dopo un’atroce agonia – si apprende dal portale web ufficiale. Storie diverse, stesso meccanismo: chi lavora nei campi senza tutele continua a essere invisibile, finché non accade l’irreparabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Legalità e dignità devono tornare nei campi del Fucino – Il lavoro agricolo non può continuare ad essere un mondo parallelo in cui le regole non valgono, o valgono solo per alcuni”. 20 maggio 2025

