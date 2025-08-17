PD Abruzzo, Marinelli, Albano e Paolini su chiusura notturna dei pronto soccorso di Pescina e Tagliacozzo: “Il Pd è per un potenziamento di Avezzano e per l’apertura notturna dei due presidi. La destra usi meglio le risorse pubbliche a favore della sanità territoriale”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“Il Pd è per il pieno potenziamento del Pronto Soccorso e dell’ospedale di Avezzano, nonché della sanità territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La scelta delle chiusure notturne di Pescina e Tagliacozzo del resto non sono frutto di un piano di efficientamento dei costi e di razionalizzazione dei servizi, ma risponde solo all’esigenza di mettere una toppa ai debiti prodotti nella sanità da sei anni e mezzo di governo di destra – si legge sul sito web ufficiale. Riteniamo che con una corretta gestione delle risorse pubbliche, magari evitando di sperperarle come con la legge mancia o il Napoli Calcio, si potrebbero garantire sia l’apertura notturna dei presidi e sia il potenziamento del Pronto Soccorso di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Grave, poi, che il centrodestra metta i territori uno contro l’altro, rinunciando a quella che è e resta la vera sfida: il potenziamento della sanità tutta e non la decurtazione di servizi e presidi a danno dei territori”, così Daniele Marinelli, Stefano Albano e Anna Paolini delle segreterie regionale, provinciale e di Avezzano del Pd Abruzzo – “Un no netto e convinto, espresso in più occasioni e che evidenzia la responsabilità di Marsilio e la Verì sulla mancata governance di un comparto che, seppur sensibile, viene ignorato dal governo regionale – ribadiscono gli esponenti Pd – . Quello che sta accadendo a Pescina e Tagliacozzo è la conseguenza dell’incapacità di governare il deficit della sanità: oltre ai conti in rosso, alle tasse e all’incertezza per il futuro, anche lo sfregio a un’area che è interna e che a fatica riesce ad assicurare i parametri per l’emergenza-urgenza, per di più a vantaggio di un comprensorio fratello, come se fosse possibile fare sanità di serie A e di serie B a pochi chilometri di distanza – si apprende dal portale web ufficiale. L’Abruzzo ha bisogno di una sanità che funzioni, non di un governo che scompensa i servizi perché non sa come colmare i debiti prodotti in sei anni e mezzo di governo di destra”. 17 agosto 2025

