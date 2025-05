PD Abruzzo, Marinelli, Albano, Fina, Pietrucci su scomparsa di Anfonso Mascitelli: “Un amministratore rigoroso e a servizio della comunità anche nel mandato di DG della Asl 1”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“Mascitelli è stato una figura di riferimento per la politica e di rilievo per la sanità, che ha attraversato da medico, ma in ogni veste amministrativa che ha accompagnato la sua parabola professionale, che lo ha visto alla direzione della Asl 1 de L’Aquila, oltre che dell’Agenzia sanitaria regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una grave perdita di una figura rigorosa, oltre che competente, che ha saputo mettere insieme le esigenze del comparto, con il diritto alla salute della comunità”, dichiarano Daniele Marinelli, segretario regionale del Partito Democratico con il senatore Michele Fina, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e il segretario provinciale del PD aquilano Stefano Albano – riporta testualmente l’articolo online. “una persona competente, un politico paziente, ruoli che ha saputo tenere nel giusto equilibrio lavorando perché il comparto più importante mantenesse un percorso possibile e il più possibile rispettoso di normative e aspettative della comunità – rimarcano gli esponenti PD – . Temi che hanno sempre contato nella carriera di medico, ma anche in quelle di sindaco, di consigliere regionale, di senatore – si apprende dalla nota stampa. Un politico davvero a servizio della comunità e disposto al dialogo e a centrare obiettivi che avessero come denominatore comune i diritti delle persone”. 11 maggio 2025

