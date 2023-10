PD Abruzzo, Marinelli: “Amareggiato per toni Marsilio, noi parliamo di temi concreti. Accetti confronto con D’Amico”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“Sono amareggiato per i toni scomposti da parte del Presidente della Regione, cui purtroppo peraltro siamo abbastanza abituati – Non ho alcuna intenzione di seguirlo nella gara a chi alza più la voce”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – Marinelli prosegue: “Noi siamo interessati a parlare di sanità, lavoro, infrastrutture, sviluppo economico, di futuro per i giovani – precisa la nota online. Delle occasioni mancate e di come voltare pagina – Piuttosto che aprire una polemica con il segretario del Pd, il Presidente trovi argomenti per parlare agli abruzzesi, spiegando quali sono i risultati dei suoi cinque anni al Governo della Regione e accetti il confronto con Luciano D’Amico provando, se ci riesce, ad emularne lo stile, facendo uno sforzo di umiltà e senso della misura – si apprende dal portale web ufficiale. Ne guadagnerebbe l’Abruzzo”.

