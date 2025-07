PD Abruzzo, Marinelli, D’Alfonso e Fina sulla scomparsa del Generale Mauro Del Vecchio: “Scompare un uomo di Stato e di pace che con il suo DNA abruzzese ha conosciuto gli scenari più sensibili del mondo”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“La notizia della scomparsa del Generale Mauro Del Vecchio ci addolora profondamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con lui il nostro Paese perde una figura di altissimo valore umano, militare e istituzionale, che ha dedicato l’intera vita al servizio dell’Italia, delle sue Istituzioni e della pace internazionale”, così il segretario regionale PD Daniele Marinelli con i parlamentari Luciano D’Alfonso e Michele Fina – si legge sul sito web ufficiale. “Mauro Del Vecchio, è stato un uomo di rigore, di visione, di profonda umanità e di grande cultura, un uomo di pace, ma anche autorevole rappresentante delle Istituzioni democratiche, in qualità di senatore del Partito Democratico nella XVI legislatura, portando anche in Parlamento la sua sensibilità, la sua preparazione e il suo straordinario senso dello Stato – recita il testo pubblicato online. Aveva, il senso democratico delle cose e una importante capacità di mediazione quando ha rappresentato con onore l’Esercito Italiano in alcuni dei contesti più complessi del nostro tempo: ha comandato 50mila soldati in Afghanistan, l’intera forza Nato e prima, in Bosnia e Kossovo, è stato a capo della Kfor, nonché al Comando Operativo di Vertice Interforze – si apprende dalla nota stampa. Alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto estimato giunga il nostro più sincero cordoglio, la sua integrità, la sua leadership e la sua dedizione rimarranno un esempio da custodire e tramandare”.

