PD Abruzzo, Marinelli: “Dati Confesercenti su nuovi negozi in Abruzzo preoccupanti”

PD Abruzzo

“Sono molto preoccupanti i dati forniti da Confesercenti sul tracollo dell’apertura di nuovi negozi in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo messi peggio della media nazionale, e in generale il calo, del 55 per cento rispetto a dieci anni fa, è tra i più critici di tutto il Paese”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Prosegue: “Una tendenza a una depressione del nostro sistema economico che fa il paio con quello che emerge dal rapporto del Cresa, e con numeri di segno analogo rilevati da CNA per quanto riguarda l’artigianato – aggiunge testualmente l’articolo online. È evidente che una certa narrazione che sostiene che in Abruzzo vada tutto bene venga smentita puntualmente dalla concretezza dei fatti – precisa il comunicato. Sono tutte ricerche e rilevazioni di cui facciamo tesoro nel progetto di costruzione e di rilancio della nostra regione, tanto più urgente dopo i cinque anni persi, nonostante la fase storica caratterizzata da una disponibilità di risorse senza precedenti, dall’amministrazione Marsilio – Tra l’altro Confesercenti suggerisce strumenti per agire subito e invertire la rotta: ci auguriamo che per almeno una volta questa Giunta e questa maggioranza in Regione sappiano ascoltare gli stimoli e i suggerimenti delle associazioni e dei corpi intermedi”.

