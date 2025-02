PD Abruzzo, Marinelli e Fina (PD): da esponenti della Lega parole in libertà. La sicurezza è un tema anzitutto di sinistra

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Abbiamo sentito parole in libertà in questi giorni sul tema della sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Il consigliere regionale della Lega Vincenzo D’Incecco si è avventurato addirittura a dichiarare che il PD è contro le forze dell’ordine: niente di più assurdo, sintomo di una totale ignoranza storica e politica – si legge sul sito web ufficiale. La sicurezza, la difesa dei più deboli e la tutela delle città, sopratutto nelle aree più marginali, è un tema anzitutto della sinistra – si legge sul sito web ufficiale. Lo facciamo ogni giorno con l’impegno dei nostri valenti sindaci e amministratori, esempi riconosciuti da tutti di buone pratiche amministrative e di innovative forme di convivenza, coesione sociale e prevenzione dei fenomeni criminali – aggiunge la nota pubblicata. L’unico contributo alla sicurezza che la Lega ha dato in questi anni è stata la retorica populista del suo leader e delle vergognose citofonate a favore di telecamera nelle abitazioni di presunti spacciatori – aggiunge la nota pubblicata. Oggi il Governo da loro sostenuto sguarnisce le città di poliziotti, trasferiti negli inutili centri di detenzione di Albania mentre degli annunciati blocchi navali se ne è persa memoria e traccia – Così come delle felpe di Salvini, riposte negli armadi del Ministero delle infrastrutture, sfoggiate quando era all’opposizione e oggi tradite da un’azione di governo incapace di garantire sicurezza ai cittadini – precisa la nota online. L’apoteosi l’hanno raggiunta in questo tempo in cui un criminale internazionale viene comodamente riaccompagnato con un volo di Stato nel luogo in cui può continuare a commettere i suoi crimini, con un Ministro della giustizia che usa argomenti da azzeccagarbugli – precisa la nota online. Mentre un grande magistrato Antimafia come Francesco Lo Voi, collaboratore di Falcone e Borsellino, tra i protagonisti dell’arresto di Totò Rina, più volte minacciato di morte, viene attaccato dal governo, a partire dalla presidente Meloni – precisa il comunicato. Le proposte del PD riguardanti l’aumento dei fondi per la cura di città e aree interne sono serie e credibili – precisa la nota online. E anche gli interventi proposti per rafforzare dotazioni e organico delle polizie locali, frontiera del controllo del territori – precisa il comunicato. Polizie locali che sono di competenza regionale, contrariamente a quanto dichiarato da D’Incecco e chiaramente stabilito dalla legge 42/2013 tra le altre norme in vigore: norme che evidentemente il solerte consigliere non ha letto – aggiunge testualmente l’articolo online. Possiamo prendere lezioni da chi non conosce le competenze dell’ente che amministra? Il segretario regionale del PD Daniele Marinelli Il senatore del PD Michele Fina

