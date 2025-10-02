PD Abruzzo, Marinelli e i segretari provinciali del PD Abruzzo: “Piena adesione allo sciopero generale di domani. Saremo in piazza a Pescara, L’Aquila, Teramo e Lanciano con chi manifesta per l’umanità, la pace e la giustizia”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“Domani saremo in strada e nelle piazze abruzzesi per lo sciopero generale indetto per levare alta la voce e la protesta per ciò che sta accadendo in mare davanti a Gaza con il blocco della Flottiglia e per denunciare ancora una volta le disumane atrocità che sta subendo il popolo palestinese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non è accettabile che si tenti di delegittimare o criminalizzare la missione e tantomeno le piazze che in questi giorni, in tutta Italia e anche in Abruzzo, si sono riempite di cittadini e cittadine che chiedono pace, giustizia e rispetto dei diritti umani per il popolo palestinese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo invitiamo all’adesione a una mobilitazione che ha questo come fine e che è più civile che politica, nonostante la destra tenti di farla apparire come una dichiarazione di appartenenza” dichiarano in una nota congiunta il segretario regionale del Partito Democratico Daniele Marinelli e i segretari provinciali de L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo Stefano Albano, Carmen Ranalli, Leo Marongiu e Robert Verrocchio – riporta testualmente l’articolo online. Il Partito Democratico abruzzese annuncia dunque la piena adesione alle manifestazioni organizzate sul territorio: a Pescara (ore 8.30 dalla Stazione Porta Nuova), L’Aquila (ore 9 da Colle Sapone), Teramo (ore 9 dalla Stazione ferroviaria) e Lanciano (ore 18.30 Corso Trento e Trieste). “Chiediamo il cessate il fuoco immediato, per sostenere ogni sforzo diplomatico e umanitario, per riaffermare i valori di pace, giustizia e convivenza che sono alla base della nostra Costituzione e della nostra idea di Europa – così i cinque segretari – . La democrazia vive e si rafforza proprio nella capacità di accogliere il dissenso, di ascoltare le voci di chi, in modo pacifico e partecipato, manifesta contro la guerra, contro le violazioni dei diritti fondamentali e per una soluzione politica che riporti la pace nella regione mediorientale – si apprende dalla nota stampa. Quel grido che riempie le piazze italiane è un grido giusto e necessario: rappresenta il bisogno di umanità, di diplomazia, di solidarietà concreta verso una popolazione che da troppo tempo paga un prezzo altissimo in termini di vite umane, sofferenze e distruzioni – precisa la nota online. È un sentimento diffuso nel Paese, profondo e trasversale, che chi governa ha il dovere di ascoltare e non di ignorare o, peggio, di criminalizzare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo a stare nelle piazze e accanto a chi manifesta pacificamente, perché crediamo che la politica debba innanzitutto ascoltare e dare voce a chi chiede un futuro diverso, fondato sui diritti, sulla dignità delle persone e sulla pace tra i popoli, una pace vera”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal PD Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 23, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it