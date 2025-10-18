PD Abruzzo, Marinelli e Libbi (segreteria PD Abruzzo) su mobilitazione nazionale: “Importante risposta abruzzese. La scuola deve tornare al centro dell’azione politica del Paese e della Regione”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“La bella risposta abruzzese alla mobilitazione di oggi rappresenta un punto di partenza importante: la scuola deve tornare al centro dell’azione politica del governo – aggiunge testualmente l’articolo online. Una nazione che vuole crescere non può prescindere dalla qualità dell’istruzione che garantisce ai propri cittadini”, così il segretario del PD Abruzzo Daniele Marinelli e Annalisa Libbi della segreteria regionale sulla mobilitazione che sta interessando tante piazze d’Italia e anche quelli abruzzesi – precisa il comunicato. “Destano perplessità le recenti modifiche alle linee guida nazionali, che appaiono più come affermazioni di principio che come vere strategie per rendere la scuola più efficace e inclusiva – affermano gli esponenti Dem – . L’istruzione non è un campo di sperimentazione ideologica, come invece sembrerebbero far pensare le dichiarazioni e le scelte del ministro Valditara e le farneticazioni della ministra Roccella, ma il cuore di una democrazia che si fonda sulla conoscenza e sulla partecipazione – si apprende dalla nota stampa. La scuola forma, educa, costruisce cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. È proprio attraverso la gestione della complessità che si imparano i nessi fondanti del pensiero critico e della convivenza civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parcellizzare i ruoli e frammentare i percorsi rischia di destabilizzare quelle reti educative e di comunità che, nell’autonomia delle scuole e con grande impegno, si sono consolidate in questi anni – precisa la nota online. Per tutte queste ragioni invitiamo la Regione Abruzzo a non tenere oltre nel cassetto la proposta di legge di cui il PD si è fatto promotore attraverso i suoi consiglieri regionali, i giovani democratici e la conferenza delle donne Them che riguarda anche la scuola e il diritto allo studio, in una nuova ottica Impostata proprio sul valore del diritto stesso e su un’educazione che possa essere utile a formare cittadini migliori – aggiunge la nota pubblicata. Se davvero la scuola è importante, allora le idee che la guidano devono essere condivise e frutto di un confronto aperto – recita il testo pubblicato online. Perché non sono le rivoluzioni lessicali a migliorare l’istruzione, ma le scelte di politica economica e di investimento che le danno sostanza e prospettiva”. Nota del 18 ottobre 2025

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del PD Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it