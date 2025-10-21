PD Abruzzo, Marinelli e Paolucci (PD) su Eurispes: “Marsilio racconta una favola, ma l’Abruzzo reale scivola nell’esclusione. Regione assente, serve una svolta vera per i cittadini”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“L’Abruzzo non è la regione dei tre mari, ma una terra che scivola ogni giorno di più ai margini del Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il rapporto Eurispes è impietoso: la nostra regione è all’ottavo posto per esclusione sociale, economica e istituzionale, con un indice di 101,8 che non è una cifra di cui gioire, ma un dato che svela la distanza abissale tra la propaganda di Marsilio e la realtà vissuta dagli abruzzesi”, così Daniele Marinelli, segretario regionale del Partito Democratico e il capogruppo regionale Silvio Paolucci commentano i dati diffusi dal rapporto, che mettono in luce criticità drammatiche sul fronte del lavoro, dei servizi, della coesione sociale e delle opportunità per i giovani – “Mentre il presidente e la sua giunta continuano a dipingere un Abruzzo che non esiste, le persone fanno i conti con disoccupazione, precarietà, fuga dei talenti, povertà crescente e servizi pubblici sempre più fragili – aggiungono Marinelli e Paolucci – . Comprendiamo la forte preoccupazione della Uil, che facciamo nostra di fronte a una posizione volutamente incosciente del governo regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Perché l’Abruzzo oggi, dicono i dati, è una regione che si svuota, dove i giovani non trovano spazio e le famiglie faticano a reggere – si apprende dalla nota stampa. E di fronte a tutto questo la Regione resta immobile, chiusa nella sua autoreferenzialità, incapace di programmare e di costruire risposte vere – si apprende dalla nota stampa. I due esponebti PD sottolineano come: “in quasi tutti gli ambiti, dal lavoro ai servizi, dall’inclusione sociale alla partecipazione culturale, l’Abruzzo sia in fascia medio-alta di esclusione, cioè fra le regioni peggio messe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Né il posizionamento sulla sanità, ovvero il 32 per cento dei cittadini e cittadine che si dice sodfisfatto, basta a compensare anni di diseguaglianze, perché il 9,2 per cento rinuncia a curarsi o è preda di inefficienze e ferite profonde aperte: il deficit, le liste d’attesa interminabili, la carenza di personale sanitario, le disuguaglianze territoriali e ritardi nell’attuazione delle case di comunità che continuano a pesare sui cittadini, per non parlare della triste vicenda dei farmaci oncologici mancanti – Com’è possibile che la destra non veda tutto questo? Serve un cambio di passo radicale – concludono- . Bisogna tornare alla programmazione, coinvolgere territori, sindaci, forze sociali e mettere i fondi europei al servizio della comunità, non della propaganda – si apprende dal portale web ufficiale. Questa Regione ha smarrito la direzione e chi la guida continua a raccontare un’altra realtà con il solo scopo di mantenere potere e consenso – recita il testo pubblicato online. Ma la realtà vera, quella che vivono ogni giorno lavoratori, giovani e famiglie, non può più essere ignorata”. Nota del 21 ottobre 2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal PD Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 23, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it