- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Agosto 21, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaPD Abruzzo, Marinelli e Serone D’Alò (PD): “Aggressione omofoba a Lanciano, episodio...
Politica

PD Abruzzo, Marinelli e Serone D’Alò (PD): “Aggressione omofoba a Lanciano, episodio gravissimo. Solidarietà ai ragazzi, serve un lavoro profondo contro ogni intolleranza”

- Spazio Pubblicitario 02 -

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“L’aggressione omofoba di Lanciano ai danni di due ragazzi da parte di alcuni coetanei è un fatto gravissimo, che non può essere derubricato a semplice episodio di inciviltà, ma deve essere riconosciuto per quello che è: un attacco violento e discriminatorio, frutto di un clima di intolleranza che va contrastato con forza”, così il segretario regionale del PD Daniele Marinelli e la componente della segreteria del PD Abruzzo e dell’Esecutivo nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche Marielisa Serone D’Alò, che esprimono piena solidarietà e vicinanza ai due giovani – aggiunge la nota pubblicata. “L’attacco di cui sono stati oggetto è un gesto vile, che ferisce non solo loro ma l’intera comunità abruzzese che ha saputo andare ben oltre gli steccati del patriarcato e della paura – rimarcano – . Bene l’avvio immediato delle indagini e la condanna espressa dalle istituzioni locali ma non basta fermarsi all’emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. Occorre andare in profondità, perché episodi come questo non sono isolati: sono il riflesso di una cultura omofoba che pretende di imporre regole sui corpi e sulla libertà delle persone – si apprende dalla nota stampa. È su questo terreno che bisogna lavorare, con politiche di inclusione, educazione al rispetto e lotta a ogni forma di discriminazione – si apprende dalla nota stampa. Lanciano e l’Abruzzo devono essere luoghi in cui ciascuno possa vivere liberamente la propria identità e i propri affetti, come ormai capita ovunque, tutti dobbiamo farci artefici di una comunità che non lasci spazio a odio, pregiudizio e violenza – si apprende dal portale web ufficiale. ”   20 agosto 2025

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal PD Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 02, anche sulle pagine del portale web del Pd Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pd-abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it