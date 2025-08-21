PD Abruzzo, Marinelli e Serone D’Alò (PD): “Aggressione omofoba a Lanciano, episodio gravissimo. Solidarietà ai ragazzi, serve un lavoro profondo contro ogni intolleranza”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“L’aggressione omofoba di Lanciano ai danni di due ragazzi da parte di alcuni coetanei è un fatto gravissimo, che non può essere derubricato a semplice episodio di inciviltà, ma deve essere riconosciuto per quello che è: un attacco violento e discriminatorio, frutto di un clima di intolleranza che va contrastato con forza”, così il segretario regionale del PD Daniele Marinelli e la componente della segreteria del PD Abruzzo e dell’Esecutivo nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche Marielisa Serone D’Alò, che esprimono piena solidarietà e vicinanza ai due giovani – aggiunge la nota pubblicata. “L’attacco di cui sono stati oggetto è un gesto vile, che ferisce non solo loro ma l’intera comunità abruzzese che ha saputo andare ben oltre gli steccati del patriarcato e della paura – rimarcano – . Bene l’avvio immediato delle indagini e la condanna espressa dalle istituzioni locali ma non basta fermarsi all’emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. Occorre andare in profondità, perché episodi come questo non sono isolati: sono il riflesso di una cultura omofoba che pretende di imporre regole sui corpi e sulla libertà delle persone – si apprende dalla nota stampa. È su questo terreno che bisogna lavorare, con politiche di inclusione, educazione al rispetto e lotta a ogni forma di discriminazione – si apprende dalla nota stampa. Lanciano e l’Abruzzo devono essere luoghi in cui ciascuno possa vivere liberamente la propria identità e i propri affetti, come ormai capita ovunque, tutti dobbiamo farci artefici di una comunità che non lasci spazio a odio, pregiudizio e violenza – si apprende dal portale web ufficiale. ” 20 agosto 2025

