PD Abruzzo, Marinelli, Fina, Tomasi, Serone D’Alò e Paolini su morte di Oria Gargano: “L’Abruzzo perde una femminista che ha segnato profondamente il cammino di cambiamento delle donne”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:“Poche ore fa ci ha lasciato, improvvisamente, Oria Gargano, donna straordinaria che ha segnato profondamente la nostra comunità marsicana, l’Abruzzo e l’intero panorama dell’antiviolenza nazionale e oltre – Con la sua forza, il suo femminismo autentico e a volte scomodo, Oria ha segnato profondamente il cammino di molte di noi, determinando svolte, cambiamenti, crescita”, ricordano il segretario regionale PD Daniele Marinelli, il senatore Michele Fina, con la portavoce delle Donne Dem Roberta Tomasi, Marielisa Serone D’Alò, responsabile Diritti e pari opportunità del coordinamento regionale e Anna Paolini segretaria PD di Avezzano – recita il testo pubblicato online. “Ha fondato e presieduto la cooperativa BeFree e ha dato vita, in Abruzzo, insieme a Daniela Senese e Gisella Massaro, alla Casa delle Donne nella Marsica, lasciandoci così oggi un’eredità che è al tempo stesso un dono e una responsabilità – rimarcano – . Così come l’hanno voluta ricordare le sue prime sorelle della Coperativa Be Free, con Anna Paolini e tutta la comunità democratica abruzzese, vogliamo ricordare Oria come quell’uragano di libertà e orizzontalità che era – capace di farci sentire sorelle e figlie d’anima – viene evidenziato sul sito web. La sua eredità ci impone oggi di portare avanti non solo il ricordo, ma anche la responsabilità politica e morale di continuare il cammino che lei ha tracciato – Oria ci ha insegnato che il femminismo è un percorso di libertà condivisa, a volte spigoloso, ma sempre generativo di cambiamento – recita il testo pubblicato online. E noi, nel suo nome, continueremo a farlo vivere”. Nota del 30 ottobre 2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del PD Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it