PD Abruzzo, Marinelli, Paolucci, Marongiu (PD regionale e provinciale) su mobilitazione sindacale di FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL: “Vicini alle lavoratrici e ai lavoratori che la Regione non ascolta e non tutela”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“Oggi siamo stati a Lanciano, per manifestare anche in presenza accanto alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici, perché la loro è una mobilitazione forte, giusta, necessaria – si apprende dal portale web ufficiale. Pienamente condivisibile l’esigenza di riaprire il tavolo delle trattative del contratto collettivo nazionale di lavoro – Un rinnovo fermo, come sono ferme le risposte su salario, orario, sicurezza, diritti e contrasto alla precarietà”, così il segretario regionale del PD Daniele Marinelli con il capogruppo consiliare PD Silvio Paolucci e il segretario provinciale Leo Marongiu sulla mobilitazione di FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL. “La mobilitazione è un segnale chiaro della determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici stanchi di essere ignorati – Sono scesi in piazza per a farsi ascoltare e per pretendere ciò che è giusto – ribadiscono gli esponenti del PD Il Partito Democratico Abruzzo è al loro fianco, con la stessa convinzione con cui abbiamo portando avanti il nostro impegno sui referendum per il lavoro promossi dalla CGIL, contro ogni forma di sfruttamento e precarietà e per una dignità che, purtroppo bisogna difendere e continuamente riaffermare – Le crisi industriali che colpiscono il nostro territorio meritano risposte vere, strutturali, durature che al momento non ci sono – aggiunge testualmente l’articolo online. Serve una strategia nazionale sull’industria e una Regione capace di essere alleata di chi lavora, non spettatrice inerte o capace solo di fare spot per cercare di scrollarsi di dosso responsabilità e insuccessi – precisa la nota online. Il nostro impegno continuerà in ogni sede istituzionale, nei territori, nelle piazze e tra le persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Perché la dignità del lavoro non si discute, si difende”. 20 giugno 2025

