PD Abruzzo, Marinelli: “PD Abruzzo in piazza il 7 ottobre per attuazione della Costituzione”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“Mentre al capitolo dello smantellamento delle infrastrutture sociali si aggiunge la notizia del taglio dei fondi alla sanità pubblica, e quando in Abruzzo sta entrando sempre più nel vivo il percorso di costruzione di un’alleanza civica e progressista, e il candidato Luciano D’Amico già suscita speranza e entusiasmo, il Partito Democratico della nostra regione come dagli altri territori del nostro Paese sarà il 7 ottobre in piazza assieme alla Cgil e numerose altre associazioni, per chiedere in modo chiaro e netto l’attuazione della Costituzione: per la sanità e la scuola pubblica, l’ambiente, la coesione, il lavoro e il contrasto alla povertà. Quella stessa Costituzione che, specialmente nella parte che riguarda i diritti sociali, il governo Meloni ignora con sprezzo, e progetta di fare letteralmente a pezzi con il progetto dell’autonomia differenziata”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal PD Abruzzo e online sul sito web ufficiale del partito. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it