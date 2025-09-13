- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Settembre 13, 2025
Politica

PD Abruzzo, Marinelli (PD): “Dopo il grande bluff della sanità, ecco quello del lavoro. Altro che record: in Abruzzo il lavoro è sempre più fragile, discontinuo e povero”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“I dati del primo semestre su indennità di disoccupazione e quelli su accessi alla cassa integrazione raccontano un’altra storia della favola dell’Abruzzo terra del lavoro che sta andando in scena nelle dichiarazioni dell’assessora Magnacca – si legge sul sito web ufficiale. I dati più recenti sul primo semestre 2025 erogati dalla Uil su base INPS indicano un boom degli ammortizzatori sociali, con un incremento del +163,3% di ore rispetto allo stesso periodo del 2024, per un totale di oltre 10,8 milioni di ore autorizzate e con la Cassa Integrazione Straordinaria (Cigs) che segna un incremento del 361,4%. Le province di Pescara e Chieti registrano tra gli aumenti più elevati in Italia – si legge sul sito web ufficiale. Questi non sono solo numeri e percentuali, sono persone, famiglie, vite spezzate dalla precarietà. Ed è vergognoso che di fronte a questa realtà l’assessore Magnacca abbia il coraggio di parlare di “risultato storico”, di boom sventolando dati parziali come se fossimo in una stagione di crescita e stabilità. La verità è che, dopo il grande bluff sulla sanità, la destra di Marsilio mette in scena il grande bluff anche sul lavoro”, commenta il segretario regionale del PD Daniele Marinelli – aggiunge la nota pubblicata. “I numeri dell’INPS sulla Naspi – proseguono – raccontano di un Abruzzo che non regge alla prova dei fatti: migliaia di persone hanno perso il lavoro o vivono di contratti a termine, a chiamata, persino orari, comunque saltuari – aggiunge la nota pubblicata. La precarietà è ormai la normalità e questo Governo regionale non solo resta a guardare, ma si limita a diffondere slogan propagandistici – precisa la nota online. Dopo anni di immobilismo nel primo mandato, Marsilio e la sua giunta hanno cambiato registro: non più silenzi, ma annunci – precisa la nota online. Annunci che creano aspettative senza alcuna strategia capace di garantire più diritti, stabilità, sicurezza e dignità alle lavoratrici e ai lavoratori – Si pensi che proprio il lavoro sarà uno dei settori più colpiti dai tagli messi in campo per coprire il deficit sanitario prodotto dalla destra – si legge sul sito web ufficiale. È l’ennesima beffa: a pagare sono sempre i più fragili – Servirebbe invece una strategia vera, fatta di incentivi stabili per chi assume a tempo indeterminato, di formazione continua, di politiche rivolte ai giovani, alle donne, agli over 50 che restano esclusi dal mercato solo per ragioni anagrafiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto questo oggi manca e il quadro completo disoccupazione lo conferma in maniera drammatica – La Meloni può anche ripetere in tv che in Italia ci sono milioni di lavoro posti in più, ma sappiamo bene che dietro quei numeri si nascondono stipendi insufficienti, contratti precari e zero prospettive – si apprende dalla nota stampa. Il diritto al lavoro non si misura con gli slogan, ma con contratti dignitosi, retribuzioni eque e politiche attive vere e veritiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In Abruzzo, purtroppo, di tutto questo non c’è traccia”.     13 settembre 2025

13 settembre 2025

 

