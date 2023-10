PD Abruzzo, Marinelli (Pd) e Gileno (Gd): “Giusto l’appello di studentesse e studenti, occorre un passo avanti per il diritto allo studio in Abruzzo con la proposta dei Dem”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:

È urgente per l’Abruzzo aggiornare il quadro per il diritto allo studio – recita il testo pubblicato online. Occorrono misure più efficaci per quanto riguarda le borse di studio, per un trasporto scolastico efficiente, sicuro e gratuito, per affrontare il problema del caro-libri e per combattere l’abbandono scolastico – La proposta di legge presentata dai consiglieri regionali del Partito Democratico, messa a punto con i Giovani Democratici, è in questo senso lo strumento giusto per intervenire – si apprende dalla nota stampa. Va avviata su questa base e sulle proposte dei Gd abruzzesi una discussione approfondita nelle istituzioni regionali – Daniele Marinelli e Saverio Gileno, segretari rispettivamente del Pd e dei Gd regionali, sottolineano: “L’Unione Degli Studenti Abruzzo, manifestando ieri a Pescara davanti alla sede della Regione Abruzzo, ha sollevato nuovamente con giusta preoccupazione la questione relativa all’aggiornamento della legge regionale sul diritto allo studio – riporta testualmente l’articolo online. È innegabile che le esigenze degli studenti e del sistema educativo evolvano nel tempo, e pertanto è fondamentale che anche il quadro legislativo si adatti a queste necessità in continua evoluzione – Condividiamo le preoccupazioni espresse e sosteniamo la loro richiesta affinché la Regione Abruzzo, sotto la pessima guida in ogni fronte del Presidente Marco Marsilio, consideri seriamente la proposta di legge presentata dai consiglieri regionali del Partito Democratico – riporta testualmente l’articolo online. Questa iniziativa dimostra un impegno concreto nel garantire un sistema di istruzione più inclusivo, accessibile ed equo per tutti gli studenti abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Serve un’unità di intenti nella necessità di migliorare il diritto allo studio in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il coinvolgimento attivo degli studenti e dei sindacati, insieme alla collaborazione con i rappresentanti politici, è fondamentale per garantire un futuro migliore per il nostro sistema educativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Invitiamo dunque il Consiglio Regionale a prendere in seria considerazione questa richiesta e ad avviare una discussione costruttiva sulle proposte avanzate dai Giovani Democratici, al fine di garantire un’istruzione di qualità, accessibile e inclusiva per tutti gli studenti abruzzesi”.

