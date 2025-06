PD Abruzzo, Marinelli (PD): “La protesta di Paladini non può restare inascoltata. Si lavori con buon senso e rispetto per i territori”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:“La mobilitazione popolare vista ieri a Paladini, con oltre 400 persone in strada per difendere la Statale 80 e la vivibilità della montagna, non può e non deve restare inascoltata – si apprende dal portale web ufficiale. Il Partito Democratico è al fianco delle cittadine e dei cittadini, delle comunità e degli amministratori e amministratrici che si battono per una gestione più attenta, responsabile e compatibile delle infrastrutture nei territori interni”, così il segretario regionale del Partito Democratico, Daniele Marinelli, a sostegno della protesta contro la chiusura totale della Statale 80 per i lavori al ponte di Paladini, annunciata da ANAS. “Comprendiamo e non mettiamo in discussione la necessità di eseguire interventi di messa in sicurezza, ma serve intelligenza istituzionale per pianificarli: non si può sacrificare l’intera stagione estiva, che per le aree interne è spesso l’unico momento di ossigeno per le economie locali e per il turismo di ritorno – continua Marinelli – . Si poteva e doveva evitare una chiusura totale proprio ora, magari programmando un intervento più graduale o con soluzioni alternative, come chiesto da sindaci, cittadini e operatori – aggiunge la nota pubblicata. Quella di Paladini è una delle più forti mobilitazioni spontanee mai viste nella zona – viene evidenziato sul sito web. C’è una comunità intera che difende il diritto alla mobilità, al lavoro, alla presenza sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si tratta solo di auto bloccate: qui è a rischio un modello di sopravvivenza delle aree montane, già messe a dura prova dallo spopolamento e dai tagli ai servizi – precisa il comunicato. Alla Regione, all’ANAS, al Governo chiediamo di ascoltare e agire – I cittadini hanno dimostrato senso civico e determinazione: ora tocca alle istituzioni non voltare le spalle – si apprende dalla nota stampa. Il Partito Democratico continuerà a sostenere questa battaglia di giustizia territoriale, perché i territori fragili non possono essere trattati come residuali, ma come parte viva e vitale dell’Abruzzo”.

