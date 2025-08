PD Abruzzo, Marinelli (Pd): “Maglia nera per la cassa integrazione: la regione sprofonda, il centrodestra guarda altrove. A pagare sono sempre lavoratori e famiglie”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“I dati sulla cassa integrazione sono impietosi: in Abruzzo +163% di ore di CIG nel primo semestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – Oltre 10 milioni di ore erogate: una cifra drammatica che racconta una sola cosa, con chiarezza brutale: la nostra Regione è in piena emergenza industriale e occupazionale – si apprende dalla nota stampa. E il Governo Marsilio dov’è? Assente – si apprende dalla nota stampa. Inerte – Impegnato a fare propaganda invece di affrontare la realtà, si sta facendo con il lavoro la stessa cosa fatta con la sanità ”, duro il commento del segretario regionale del PD Daniele Marinelli, sulla fotografia dei dati INPS. “Il tessuto produttivo abruzzese – prosegue Marinelli – sta implodendo sotto il peso dell’incertezza, dell’assenza di investimenti e di politiche industriali degne di questo nome – Le crisi non sono più eccezioni: sono diventate la regola – viene evidenziato sul sito web. Eppure, il centrodestra che governa la Regione da quasi sette anni continua a non avere una strategia, né un piano per l’industria, né una visione per il futuro dell’occupazione – Hanno lasciato il territorio senza difese – si apprende dalla nota stampa. A pagare sono le lavoratrici, i lavoratori, le famiglie – si apprende dalla nota stampa. Dalla Stellantis alla componentistica, da Val di Sangro a Chieti Scalo, la desertificazione industriale è cominciata – si apprende dal portale web ufficiale. Le Province di Pescara e Chieti sono in cima alla classifica nazionale per ore di cassa: +253% e +242%, seguite a rota anche da alcune situazioni drammatiche nelle province di Teramo e L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Non è una statistica – È un grido d’allarme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il PD regionale chiede da tempo un piano straordinario di politiche industriali, investimenti mirati sul manifatturiero, supporto alla transizione ecologica, riforme per la formazione e il sostegno al reddito – riporta testualmente l’articolo online. Alle parole e agli spot a cui questo esecutivo è affezionato non sono seguiti mai fatti – aggiunge la nota pubblicata. Questa inerzia istituzionale è gravissima – Chiediamo al presidente Marsilio di riferire in aula, di dire cosa intende fare, di spiegare perché questa Regione sta sprofondando nonostante gli annunci e la minimizzazione di una fotografia basata sui dati e non sulla propaganda”. 5 agosto 2025

