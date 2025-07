PD Abruzzo, Marinelli (PD): “Piena solidarietà a Stefania Pezzopane, Nazario Pagano e a tutti gli obiettivi della cellula neofascista. Chiarezza sull’antifascismo, da destra a sinistra”.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:“Alla luce della notizia inquietante riportata oggi dalla stampa, relativa alla scoperta di una cellula neofascista operante in Abruzzo e alla cosiddetta “lista rossa” di obiettivi politici da colpire, come Partito Democratico esprimiamo piena solidarietà agli esponenti istituzionali coinvolti, in particolare a Stefania Pezzopane e Nazario Pagano, finiti nel mirino di chi pianificava veri e propri atti terroristici”, così il segretario regionale del PD Daniele Marinelli – precisa il comunicato. “Un pensiero speciale va alla nostra Stefania, che da sempre si batte con coraggio e coerenza contro ogni forma di fascismo e negazionismo e che ha incarnato, in Parlamento e in tutta la sua storia politica e istituzionale, i valori democratici, costituzionali e civili in cui il PD si riconosce profondamente – così Marinelli – . Questi fatti dimostrano, ancora una volta, quanto sia urgente chiarire e ribadire con forza l’antifascismo come valore fondante della nostra democrazia, al di là delle appartenenze politiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È necessario che da ogni forza politica, di destra o di sinistra, arrivi una condanna netta e inequivocabile nei confronti di ideologie che richiamano il fascismo e i vent’anni di orrori, soppressione delle libertà, leggi razziali e violenza sistematica che hanno segnato uno dei periodi più bui della storia italiana – si legge sul sito web ufficiale. In un Paese libero e democratico, non può e non deve esserci spazio per nostalgie pericolose, né tantomeno per progetti eversivi e violenti – precisa il comunicato. Per questo condanniamo fermamente ogni forma di terrorismo: mai potrà essere considerato uno strumento legittimo per cambiare le cose, come la storia ha già dimostrato – riporta testualmente l’articolo online. Come abruzzesi, sentiamo con ancora maggiore forza questo impegno: la nostra regione ha dato un contributo fondamentale alla Resistenza, con la Brigata Maiella, simbolo di coraggio e lotta per la libertà. È nel loro esempio che continuiamo a credere e ad agire”. 10 luglio 2025

