PD Abruzzo, Marinelli su Commissione acqua: “Rinviare a data da destinarsi un organo così importante è l’ennesima riprova della scarsa importanza che i temi gravi non interessano al centrodestra”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:“La mancata composizione della Commissione speciale sull’acqua in Consiglio regionale è un esempio lampante di come oltre all’incapacità amministrativa, anche i dissidi interni al centrodestra si ripercuotano sulla comunità. Rinviare la prima riunione a data da destinarsi e non a un giorno preciso, è inaccettabile, soprattutto quando si tratta di affrontare un’emergenza cronica come la siccità in Abruzzo”, denuncia il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli annunciando la disponibilità a proseguire il lavoro anche oltre il 5 agosto, data dell’ultimo Consiglio regionale prima dello stop. “La maggioranza deve assumersi le proprie responsabilità e garantire che la Commissione lavori per trovare soluzioni concrete ai problemi dei cittadini – ribadisce Marinelli – . Non possiamo permettere che la politica si inceppi sui propri equilibri interni mentre la regione soffre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chiediamo che la Commissione venga immediatamente riconvocata e che si lavori per trovare soluzioni concrete all’emergenza idrica – si apprende dal portale web ufficiale. I cittadini abruzzesi meritano risposte rapide e efficaci, non rinvii e discussioni interne alla maggioranza, un teatrino a cui abbiamo più volte assistito e che non appartiene al buon governo di una regione”. 31 luglio 2025

