PD Abruzzo, Marinelli su Congresso PD di Chieti: “In bocca al lupo e buon lavoro a Gianmarco Pescara. Comincia una fase nuova e decisiva per il partito e per il centrosinistra”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“In bocca al lupo a Gianmarco Pescara, nuovo segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Chieti, eletto oggi al termine di una assemblea partecipata e costruttiva, segno evidente della vitalità e del radicamento del partito in città. Un ringraziamento sentito al Sindaco Diego Ferrara per il suo intervento prezioso e per il contributo costante alla tenuta e al rilancio del campo progressista a Chieti e al segretario uscente Enrico Iacobitti per il lavoro svolto”, così il segretario regionale del PD Daniele Marinelli al congresso svoltosi stamane a Chieti nella sala consiliare della Provincia – viene evidenziato sul sito web. “Si apre ora una stagione importante – continua Marinelli – , che vedrà il partito cittadino impegnato su più fronti: nel sostegno quotidiano all’amministrazione comunale, nella costruzione di una proposta politica all’altezza delle sfide locali e, soprattutto, nel percorso verso le elezioni amministrative del 2026, in cui sarà decisiva la riconferma della guida del centrosinistra per proseguire nel lavoro di cambiamento e ricostruzione avviato – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Partito Democratico regionale sarà al fianco del gruppo dirigente di Chieti, con determinazione e spirito unitario, perché le sfide che abbiamo davanti si vincono con l’impegno, la coerenza e una visione condivisa di futuro” 24 maggio 2025

