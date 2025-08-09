PD Abruzzo, Marinelli su incontro con parti sociali: “Bisogna dare avvio a una nuova forma di concertazione”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:“Dopo l’incontro con i sindacati e i rappresentanti delle categorie di qualche giorno fa sul tema molto preoccupante dei dazi, destinati ad avere un effetto molto pesante sull’economia abruzzese, ieri si è svolta un’altra importante riunione di confronto con le parti sociali regionali, per discutere del quadro economico e sociale che sta vivendo la nostra regione, con particolare riferimento anche alle scelte dell’ultimo consiglio regionale e ai tagli previsti dall’assestamento di bilancio su tanti importanti comparti e destinati ad aggravare una situazione già molto difficile – Durante il confronto, maturo e proficuo, abbiamo ribadito l’importanza di rendere permanente il dialogo con i sindacati e le categorie economiche, per affrontare nodi strutturali e contingenze che rischiano di costituire una vera e propria zavorra per lo sviluppo dell’Abruzzo: dalle riforme di sistema al governo delle transizioni, dalla necessità di una strategia condivisa e ambiziosa all’esigenza di un’agenda di priorità da affrontare”, così il segretario regionale del PD Daniele Marinelli – precisa il comunicato. “Serve poi finalmente una politica economica regionale, che guardi all’industria, che rischia la desertificazione, ma anche all’agricoltura, ai servizi e alla situazione complessiva del mondo dell’impresa e del lavoro – recita il testo pubblicato online. Sullo sfondo le tante situazioni di crisi in corso, la cui evoluzione preoccupa non poco, e la volontà di discutere di un utilizzo delle risorse regionali più efficace ed oculato, dai fondi PNRR, ai fondi strutturali, fino alle risorse ordinarie del bilancio regionale – riferisce il segretario dem – . Abbiamo bisogno di mettere a sistema le intelligenze e individuare soluzioni alle problematiche che stanno affondando l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra i tanti temi condivisi, tutti hanno citato con grave preoccupazione la situazione della sanità pubblica regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È irresponsabile che in un momento come questo il Governo regionale non senta la necessità di istituire un tavolo di confronto permanente con le parti sociali – aggiunge la nota pubblicata. Il Partito Democratico dal canto suo cercherà di colmare questo deficit attivando un metodo di concertazione duraturo e strutturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo impegno comune ci permetterà di lavorare insieme per il futuro dell’Abruzzo e per trovare soluzioni concrete ai problemi che affliggono la nostra regione e che si ripercuotono sulla vita e sulle tasche degli abruzzesi, portando nelle sedi istituzionali il frutto di questo percorso di condivisione”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del PD Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it