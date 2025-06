PD Abruzzo, Marinelli su manifestazione nazionale per Gaza: “Dall’Abruzzo una mobilitazione straordinaria alla volta di Roma, per chiedere lo stop a questo immane massacro”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:“L’Abruzzo sarà presente in forze domani, sabato 7 giugno, a Roma per la manifestazione nazionale promossa anche dal Partito Democratico per chiedere lo stop al massacro in corso a Gaza – viene evidenziato sul sito web. Dalla nostra regione partiranno 10 pullman con oltre 500 persone da Vasto, Lanciano, Chieti, Teramo, Pescara, Sulmona, L’Aquila, Avezzano, segno di una partecipazione ampia e convinta – viene evidenziato sul sito web. Saremo in piazza per chiedere la fine dell’aggressione, la liberazione degli ostaggi, il cessate il fuoco permanente e il riconoscimento pieno del diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato”, così il segretario del PD Abruzzo Daniele Marinelli – aggiunge la nota pubblicata. “Quella in corso a Gaza è una tragedia umanitaria senza precedenti, che non può più essere ignorata – sottolinea l’esponente PD – . A pagare il prezzo più alto di questo immane massacro sono i civili, famiglie, bambine e bambini innocenti, persone che da decenni vivono sotto assedio, private di diritti, libertà e futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Chi governa ha il dovere di stare dalla parte della pace e della giustizia – Non è pensabile continuare a restare silenti mentre sotto gli occhi del mondo si consuma un’operazione che ha superato ogni limite – Serve una presa di responsabilità chiara da parte dell’Italia, anche nei confronti del governo israeliano, a cui chiediamo il rispetto del diritto internazionale e la fine dell’occupazione – La manifestazione a Roma sarà un momento corale, per unire le voci di chi non si rassegna alla guerra, di chi chiede un futuro per entrambe le popolazioni e per riaffermare i valori della convivenza e della solidarietà. L’Abruzzo farà la sua parte in una mobilitazione che prima che politica è civile, umana ed egualitaria”. 6 giugno 2025

