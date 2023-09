PD Abruzzo, Messina Denaro, Fina: “Rafforzare impegno contro le mafie”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

“Muore Matteo Messina Denaro ma non le mafie: rimane il dolore di chi per esse ha perso i cari, rimane l’impegno di donne e uomini dello Stato, associazioni, cittadine e cittadini, che le combattono tutti i giorni, per impegno professionale e in molti casi semplicemente civile”: lo dichiara Michele Fina, senatore e tesoriere nazionale del Partito Democratico – aggiunge testualmente l’articolo online. Fina prosegue: “A tutti loro deve andare oggi il nostro pensiero, per rafforzare l’impegno contro le mafie, perché sempre di più diventi, a tutti i livelli, un caposaldo della nostra convivenza civile, oltre che naturalmente, per i rappresentanti istituzionali, dell’attività politica”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del PD Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Pd Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pd-abruzzo.it