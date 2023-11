PD Abruzzo, Opposizione su agricoltura: “Ok unanime dal Consiglio regionale alle nostre proposte per uscire dall’emergenza”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“Con grande cultura di governo, compattezza e spirito unitario abbiamo portato all’attenzione dell’intero Consiglio regionale la crisi nera del mondo agricolo abruzzese; ci siamo fatti carico, con serietà, di proposte concrete, non strumentali e in piena condivisione con i rappresentanti delle 12 organizzazioni e associazioni dei lavoratori e degli imprenditori del settore a cui va il nostro sostegno e la nostra solidarietà”, così i consiglieri del PD, M5S, Legnini Presidente e Abruzzo in Comune, commentano i lavori del Consiglio regionale straordinario sulle problematiche del settore primario abruzzese aggravato dalle piogge torrenziali della primavere passata, richiesto dai gruppi di opposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Di fatto, la maggioranza votando il nostro documento, ha riconosciuto i limiti dell’azione intrapresa fino ad ora dall’Assessore Emanuele Imprudente – hanno aggiunto i consiglieri Dino Pepe, Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Francesco Taglieri, Giorgio Fedele, Domenico Pettinari, Pietro Smargiassi, Barbara Stella, Americo Di Benedetto e Sandro Mariani – . Va inoltre stigmatizzata l’assenza in aula del Presidente Marco Marsilio, evidentemente poco interessato alle problematiche che investono i cittadini abruzzesi e il settore primario della nostra economia – In sede di discussione – concludono – oltre a ribadire le nostre proposte per uscire dalla crisi, proponiamo che durante l’iter di approvazione della Legge finanziaria tutti i consiglieri regionali destinino le risorse della cosiddetta “variazione di fine anno” al settore primario (lo scorso anno la manovra fu di 21 milioni di euro!) . Infine bisogna fare fronte con le altre Regioni interessate, attivando azioni sinergiche attraverso i parlamentari di ogni schieramento politico, perché vengano proposti emendamenti e cambiamenti della manovra finanziaria dello Stato a favore dell’Agricoltura”.

