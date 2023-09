PD Abruzzo, Ospedale Teramo, Marinelli: “Da Marsilio tentativo di depistaggio che non consentiremo”

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:

“Niente di nuovo nella furbizia di Marsilio per quanto riguarda la polemica sull’ospedale di Teramo – Consapevole dei disastrosi risultati sul fronte sanitario, particolarmente evidenti in questo territorio, il Presidente della Regione ha pensato di cavarsela scaricando colpe sul sindaco – riporta testualmente l’articolo online. Un tentativo di depistaggio che non consentiremo”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Marinelli prosegue: “Marsilio pensi ad aiutare le amministrazioni comunali piuttosto che insultarle, come fa in queste ore con il sindaco D’Alberto, a cui esprimiamo tutto il nostro sostegno – Rimanendo alla sanità, si occupi ad esempio dell’esplosione delle liste d’attesa, dei debiti delle Asl, della mobilità passiva giunta a livelli insostenibili, dei pronto soccorso che scoppiano e su Teramo di dire da dove arriveranno i soldi per il nuovo ospedale – si apprende dalla nota stampa. Altrimenti siamo sempre là, una costante per la gestione della sanità con l’amministrazione Marsilio: si propagandano risultati che non esistono e si spaccia per programmazione niente altro che fumo, visto che le decisioni che contano sono rimandate, le debolezze rimangono e si aggravano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel caso dell’ospedale di Teramo, visto l’alto livello di attenzione pubblica e constatata quindi l’impossibilità di nascondere le evidenti mancanze di un iter che non esiste, di una trascuratezza palese, si è adottata la tecnica della destra, evidente anche sul livello nazionale: scaricare le colpe sugli altri, meglio quando si tratta di amministrazioni comunali di centrosinistra – si legge sul sito web ufficiale. Marsilio è bravissimo ad agitare problemi – Quando comincerà a indicare delle soluzioni?”

