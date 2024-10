PD Abruzzo, RAPPORTO GIMBE SULLA SANITA’: QUADRO GRAVISSIMO, SERVONO SUBITO PIÙ RISORSE E PIÙ SERVIZI

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Mentre la destra distribuisce fondi a pioggia e litiga per le poltrone, la Fondazione Gimbe mette impietosamente a nudo il disastro della sanità regionale – si apprende dalla nota stampa. Da un rapporto sul diritto alla salute degli italiani presentato due giorni fa a Roma, emerge che il 9,2% delle famiglie abruzzesi rinuncia a curarsi, a fronte di una media nazionale del 7,6%: significa che nel 2023 ben 120.704 persone non hanno potuto usufruire delle prestazioni sanitarie per questioni economiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non solo: chi può va a curarsi fuori regione, e questo fa sì che la mobilità passiva costi alle casse regionali oltre 100 milioni di euro e ci veda sestultimi in Italia – viene evidenziato sul sito web. Su tutto aleggia il gigantesco deficit nei bilanci delle Asl, che sfiora i 200 milioni – precisa la nota online. Il quadro delineato dal rapporto Gimbe – che si basa su dati Istat – si presenta gravissimo: è questa la sanità modello che Marsilio andava vantando fino a qualche tempo fa? È ora di smetterla di fare propaganda sulla pelle delle persone – Oltre alla disastrosa gestione regionale, c’è a monte un tema nazionale di risorse, come anche Marsilio sostiene? Sì. Ma la destra sia conseguente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Firmi con noi la proposta di legge alle Camere per dare più soldi alla sanità pubblica e smetta di difendere l’autonomia differenziata, che affosserebbe definitivamente il sistema sanitario regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo

