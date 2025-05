PD Abruzzo, Referendum dell’8 e 9 giugno, il PD Abruzzo apre i Circoli e le sedi cittadini per informare e mobilitare la comunità. Domani conferenza stampa a Pescara, alla Madonnina del Porto

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:Si apre a Pescara, domani, sabato 31 maggio, alle ore 10 alla Madonnina del Porto la due giorni di circoli aperti del PD dedicata ai Referendum, prevista per il 31 maggio e il 1° giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. Le sedi dei circoli cittadini del PD in Abruzzo saranno aperte per dare informazioni e supporto in merito ai quesiti referendari dell’8 e 9 giugno e per promuovere la più ampia mobilitazione possibile per il voto – Informazioni e dettagli dell’iniziativa saranno illustrati dal segretario regionale Daniele Marinelli, dai segretari provinciali e di circolo del PD. La stampa è invitata a partecipare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nota del 30 maggio 2025

