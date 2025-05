PD Abruzzo, Referendum, Fina sulla mobilitazione di oggi a Pescara davanti alla sede Rai

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:Presidio pacifico per dare voce ai referendum quello di stamane davanti alla sede Rai di Pescara, dove il Partito Democratico Abruzzo, in adesione alla mobilitazione nazionale “Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”, ha rivendicato spazi informativi sui quesiti referendari dell’8 e 9 giugno prossimi – precisa la nota online. Davanti agli studi di via De Amicis si sono ritrovati il senatore Michele Fina, l’onorevole Luciano D’Alfonso, con le delegazioni del gruppo consiliare, della segreteria regionale, del gruppo dirigente del Partito, con sostenitori e sostenitrici – precisa la nota online. Nel video le dichiarazioni del senatore Michele Fina: https://www.pd-abruzzo – it/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Video-2025-05-19-at-13.03.30.mp4

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del PD Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it