PD Abruzzo, Referendum, il PD Abruzzo aderisce alla mobilitazione nazionale per dare voce ai Referendum. Marinelli: “Lunedì alle 11.30 saremo davanti alla sede Rai di Pescara”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:COMUNICATO STAMPA Il Partito Democratico Abruzzo sarà in piazza a Pescara, lunedì 19 maggio alle ore 11.30, davanti alla sede RAI di via De Amicis, in adesione alla mobilitazione nazionale “Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”. Una protesta pacifica, ma determinata, contro il blackout informativo in atto sui referendum dell’8 e 9 giugno, annuncia il segretario regionale Daniele Marinelli – “Tutti i cittadini e le cittadine hanno diritto a essere correttamente informati e il servizio pubblico ha il dovere di garantire pluralismo e trasparenza, specie su temi cruciali per la vita delle persone come lo sono i referendum dell’8 e 9 giugno – spiega Marinelli – . Rispettiamo il lavoro di tutto il mondo dell’informazione pubblica, che riteniamo depositario di un grande ruolo a livello sociale, oltre che informativo, ma i dati Agcom parlano chiaro: solo lo 0,62% degli spazi RAI è stato finora dedicato alla campagna referendaria e questo non è accettabile, le regole vanno rispettate, perché la comunità ha diritto di essere informata e i media siano uno strumento fondamentale per la costruzione di un’opinione pubblica plurale e consapevole, gran parte della quale è interessata dagli argomenti su cui ci si dovrà esprimere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non possiamo restare in silenzio, così lunedì, all’unisono con il PD nazionale e tutto il Paese presidieremo pacificamente la sede principale della Rai in Abruzzo con militanti, amministratori, amministratrici, segretari e segretarie provinciali, i parlamentari, con l’intento simbolico ma forte di chiedere più informazione, più democrazia, più rispetto per i cittadini e le cittadine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’invito, a chi potrà raggiungerci, è quello di animare questa mobilitazione per riaffermare, in modo evidente e significativo, il ruolo del servizio pubblico e l’importanza della partecipazione civica”. 18 maggio 2025

