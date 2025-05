PD Abruzzo, Referendum, presidio del PD Abruzzo a Pescara davanti alla sede Rai: “Indispensabile che la Tv di Stato faccia informazione pubblica sui quesiti, è un diritto di tutti e tutte. Spegniamo Telemeloni, accendiamo la democrazia”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Presidio pacifico per dare voce ai referendum quello di stamane davanti alla sede Rai di Pescara, dove il Partito Democratico Abruzzo, in adesione alla mobilitazione nazionale “Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”, ha rivendicato spazi informativi sui quesiti referendari dell’8 e 9 giugno prossimi – aggiunge la nota pubblicata. Davanti agli studi di via De Amicis si sono ritrovati il senatore Michele Fina, l’onorevole Luciano D’Alfonso, con le delegazioni del gruppo consiliare, della segreteria regionale, del gruppo dirigente del Partito, con sostenitori e sostenitrici – aggiunge la nota pubblicata. “Siamo qui per protestare contro l’inaccettabile blackout informativo sui referendum dell’8 e 9 giugno da parte della televisione di Stato – dichiara ilo senatore Michele Fina a nome del presidio – . È una vergogna che la Rai abbia oscurato questi referendum, che invece è un diritto dei cittadini e delle cittadine conoscere, così come è un diritto e, insieme, un dovere quello andare a votare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Massimo rispetto per il lavoro delle redazioni, ma c’è un appuntamento importante nel nostro Paese e invece anziché assicurare il servizio pubblico, si tende a non farlo sapere, per non far raggiungere il quorum: è veramente indecente che qualcuno voglia sommare la propria posizione politica a quella di chi non può andare a votare o, semplicemente, non lo sa – viene evidenziato sul sito web. Oggi siamo davanti a tutte e 20 le sedi regionali della Rai del Paese, la nostra segretaria è a Roma e da ogni presidio insisteremo finché la Rai non tornerà a fare il suo mestiere, che è quello di servizio pubblico – recita il testo pubblicato online. Prertendiamo che si faccia informazione, pretendiamo che si inviti ad andare a votare e che si votino 5 Sì”. “L’informazione pubblica è di tutti e tutte ed è di tutti e tutte il diritto di sapere di cosa trattano i referendum – aggiunge il segretario regionale PD Daniele Marinelli – . Ringrazio la comunità del PD che oggi, anche in Abruzzo, come da tutte le altre sedi Rai d’Italia ha chiesto voce e ha fatto sentire la propria – si legge sul sito web ufficiale. Sulla televisione pubblica abbiamo assistito a degli espliciti inviti a disertare le urne e minimizzare i temi dei quesiti da parte di alte cariche dello Stato, che dovrebbero rappresentare le istituzioni e non il proprio partito di appartenenza, quindi è più urgente e necessario che il contenuto dei quesiti arrivi alla gente, perché riguarda i lavoratori e le lavoratrici, nonché le cittadine e i cittadini italiani e quelli che non lo sono, ma che hanno scelto di vivere da noi”. 19 maggio 2025

