PD Abruzzo, Regionali, Marinelli: “Avanti unitari e inclusivi. Mandato a Paolucci per unire coalizione”

“Con la riunione della Direzione regionale del Partito Democratico è giunto oggi a uno snodo cruciale il percorso di costruzione di un’alleanza politica e civica alternativa alla fallimentare esperienza dell’amministrazione Marsilio”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Marinelli prosegue: “La Direzione ha confermato la linea che abbiamo seguito finora, all’insegna dell’unitarietà e dell’inclusione di tutte le forze, ognuna di esse per noi decisiva e indispensabile, che si contrappongono alle destre per la predisposizione di un progetto di governo e rilancio per la nostra regione – Il contributo di idee e visione da parte di tutte le forze che hanno partecipato al tavolo programmatico è stato forte e apprezzabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Direzione del PD Abruzzo lavora incessantemente per fare la grande coalizione, condizione indispensabile per voltare pagina per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Dà mandato al capogruppo Silvio Paolucci per unire l’ampia coalizione che in queste settimane ha proficuamente lavorato per costruire l’alternativa per l’Abruzzo alla destra di Marsilio”.

