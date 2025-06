PD Abruzzo, Salle approva mozione perché il Governo riconosca lo Stato di Palestina. Appello della Federazione PD Pescara: “Gli altri Comuni seguano l’esempio. Serve un incarico forte per far cessare il massacro”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Un appello dalla Federazione del PD Di Pescara a seguire l’esempio del Comune di Salle che ha lanciato un grande segnale di umanità ieri, 26 giugno, approvando all’unanimitá la mozione per il riconoscimento dello stato di Palestina – viene evidenziato sul sito web. “Una mozione, quella approvata dal Comune di Salle che vogliamo condividere con tutti i segretari di circolo della Provincia lanciando un appello affinché ogni Amministrazione, allo stesso modo, scelga di dare voce a un messaggio di giustizia, diritto e di pace – così la segretaria Carmen Ranalli – . Con questa mozione si chiede al Governo italiano il riconoscimento formale della Palestina, fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella di altri Stati, per riconoscere le legittime aspirazioni del popolo palestinese a uno Stato proprio e per ribadire le tutele previste dal diritto internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Risulta ormai indispensabile che le Nazioni Unite e l’Unione Europea non si limitino a dichiarazioni di condanna e appelli generici alla fine della violenza, ma si assumano la responsabilità di agire per rimuovere le cause profonde del conflitto: occupazione militare, colonizzazione, violazioni dei diritti umani – precisa la nota online. Solo attraverso una mediazione attiva e coraggiosa sarà possibile costruire una pace giusta e duratura – si apprende dal portale web ufficiale. Il PD, insieme agli amministratori, deve continuare a richiedere con azioni concrete lo stop alle azioni militari israeliane a Gaza, basta massacrare il popolo palestinese, vogliamo la pace”. “La nostra mozione – dichiara il Sindaco di Salle e componente la Segreteria provinciale PD, Davide Morante – non è solo una presa di posizione formale ma una richiesta forte affinché l’Italia si unisca a quegli Stati europei che hanno già compiuto questo passo – In un momento in cui la violenza ha superato ogni limite, è doveroso per le istituzioni locali far sentire la propria voce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla barbarie che si sta consumando, in cui il popolo palestinese è vittima di un’aggressione sistematica spesso aggravata dal pesante e silenzioso appoggio dell’Occidente”.

