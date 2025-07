PD Abruzzo, SANITÀ ABRUZZESE AL COLLASSO: MENO CURE, PIÙ TASSE E DISUGUAGLIANZE

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:I verbali degli ultimi tavoli di monitoraggio e le dichiarazioni dell’assessore Verì, confermano, con numeri e toni tecnici ciò che i cittadini abruzzesi vivono ogni giorno sulla propria pelle: una sanità pubblica in grave difficoltà, dove le scelte della Regione – pur definite “giuste” – stanno producendo un impoverimento reale e tangibile dell’assistenza sanitaria, con effetti diretti e pesanti sulla popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mentre si discute di costi di gestione aumentati, di miliardi spesi e di percentuali di scostamento rispetto alle medie nazionali, il dato reale e ineludibile è che in Abruzzo curarsi è sempre più difficile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli ospedali sono in affanno, i reparti chiudono o vengono ridotti, le liste d’attesa si allungano fino a superare ogni limite di dignità, e per ottenere una visita o un esame diagnostico in tempi accettabili si è spesso costretti a rivolgersi al privato, pagando di tasca propria ciò che dovrebbe essere garantito dal servizio pubblico – recita il testo pubblicato online. La Regione parla di “riallineamenti contabili” e di “interventi correttivi”, ma intanto i cittadini restano senza risposte – recita la nota online sul portale web ufficiale. I numeri citati dall’assessore Veri – l’aumento del costo dei servizi da 1,8 a 2 miliardi di euro, l’incremento del debito sanitario, il balzo della spesa farmaceutica – sono la fotografia tecnica di un disastro sociale: sono numeri che si traducono in meno medici, meno infermieri, meno ambulatori, meno cure – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si tratta solo di contabilità o di equilibrio finanziario, ma di un arretramento drammatico del diritto alla salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. E mentre si invocano criteri di riparto penalizzanti e si scaricano le responsabilità altrove, si dimentica che il compito di chi governa è garantire i servizi, non giustificarne il progressivo smantellamento – riporta testualmente l’articolo online. Di fronte a questa situazione, il rischio di commissariamento non è più una minaccia politica, ma una possibilità concreta determinata dall’incapacità di rispondere ai bisogni delle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, ciò che colpisce è l’assenza totale di una visione centrata sul cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Si parla di piani operativi, di verifiche con i tecnici ministeriali, ma non si fa menzione dei malati in attesa, delle famiglie che non riescono a prenotare una visita, degli anziani che percorrono decine di chilometri per un esame di base, dei medici e degli operatori sanitari lasciati senza risorse né personale di supporto – A fronte di tutto questo, le uniche cose che aumentano sono le tasse regionali sulla sanità, i ticket e i costi indiretti che ogni famiglia abruzzese deve sostenere per potersi curare – Ciò che emerge chiaramente, oltre i toni rassicuranti dell’assessore, è la fine progressiva della sanità pubblica come diritto universale, sostituita da un sistema sempre più costoso, inefficiente e diseguale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tradurre quel linguaggio tecnico in verità quotidiane significa dire con chiarezza che oggi, in Abruzzo, ammalarsi è anche un problema economico, oltre che di salute – si apprende dalla nota stampa. E che dietro le cifre, i bilanci e i verbali, ci sono persone che aspettano, soffrono e spesso rinunciano – Questo non è accettabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non lo è per chi crede in una sanità pubblica, equa e accessibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E non può più essere nascosto dietro nessuna dichiarazione autoreferenziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Manola Di Pasquale Dirigente regionale Partito Democratico Abruzzo

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del PD Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it