PD Abruzzo, SANITA’: REGIONE “RIMANDATA A SETTEMBRE” DAL TAVOLO DI MONITORAGGIO. SI PROFILA UN ALTRO BUCO DI CIRCA 15-20 MILIONI DI EURO?

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:Il Tavolo ministeriale dell’ 11 aprile non ha approvato i conti della Regione e ha “rimandato a settembre” la Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. La richiesta di ulteriore documentazione su alcuni capitoli – alcuni persino marginali – fa però intuire che i ministeri competenti ripongono scarsa o nulla fiducia nella contabilità elaborata a Palazzo – riporta testualmente l’articolo online. Fatto sta che dopo la batosta dell’aumento dell’addizionale Irpef, dopo le cure lacrime e sangue imposte alle Asl, con i tagli sulla carne viva delle persone, e dopo aver raschiato il fondo del barile del bilancio regionale per arginare il buco monstre di 180 milioni registrato a fine dicembre dalle quattro Asl, i ministeri non hanno approvato i conti della Regione, che dopo le entrate straordinarie si attestavano comunque a -81 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Oggi, con ogni probabilità, ci ritroviamo con un ulteriore disavanzo da colmare, per una cifra che si attesterebbe tra i 15 e i 20 milioni, portando il risultato finale a -100 milioni nonostante le tasse aumentate – recita la nota online sul portale web ufficiale. La situazione appare ormai fuori controllo – aggiunge testualmente l’articolo online. Verrebbe da dire che questa è una Regione dalle mille sorprese, se non fossero tutte molto sgradevoli: il 18esimo posto su 21 per quanto riguarda i Livelli essenziali di assistenza, i 120mila abruzzesi che devono rinunciare a curarsi e i 317mila che sono a rischio povertà. Sono i frutti amari di sei anni di governo della destra, nodi che vengono al pettine una volta volati via tutti i palloncini di Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un proverbio americano recita: puoi ingannare tutti per qualche tempo oppure qualcuno per sempre, ma non puoi ingannare tutti per sempre – Se ne ricordino il presidente della giunta regionale e i suoi assessori: non è più tempo per il gioco delle tre carte sulla pelle degli abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Ci vorrebbero fatti, ma questa destra, che ha adottato il metodo “più bugie, meno sanità, più tasse” ha già dimostrato di non esserne capace – Daniele Marinelli, segretario regionale Pd Abruzzo I consiglieri regionali del Pd Abruzzo

