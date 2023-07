PD Abruzzo, Saverio Gileno candidato unitario alla segreteria dei Giovani Democratici d’Abruzzo, sarà proclamato il 29 luglio

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

Saverio Gileno unico candidato a segretario dei Giovani Democratici abruzzesi: lo annuncia il presidente della Commissione congressuale Paolo Pratense – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sarà proclamato il 29 luglio – recita il testo pubblicato online. E’ scaduto oggi alle 12 il termine per la presentazione delle candidature alla segreteria regionale dell’organizzazione giovanile del Partito Democratico – La candidatura di Gileno è sostenuta da tutte le federazioni provinciali – aggiunge la nota pubblicata. Gileno, pescarese, classe 2000, laureato in scienze politiche e studente in Politiche Pubbliche, già coordinatore della segreteria regionale uscente, è stato anche dirigente nazionale dell’Unione Degli Studenti – Dichiara: “Abbiamo presentato la nostra mozione ‘Amore è. Una generazione per l’Abruzzo’, perché abbiamo l’ambizione di rappresentare le ragazze e i ragazzi abruzzesi e di portare all’attenzione regionale le nostre priorità: lotta alla precarietà, transizione ecologica e della mobilità, diritti per tutte e tutti e un sistema scolastico e universitario accessibile e di qualità”. “Il percorso congressuale – spiega il segretario uscente Claudio Mastrangelo – vedrà svolgersi in questa settimana le assemblee provinciali delle Federazioni di Chieti e L’Aquila ed i congressi provinciali di Pescara e Teramo, che eleggeranno i rispettivi delegati all’assemblea regionale – Sabato 29 luglio terremo il nostro congresso regionale, che sarà anche un momento di confronto con le tante altre realtà ed esperienze giovanili abruzzesi per immaginare tutte e tutti insieme una regione per giovani”.

