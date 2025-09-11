- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 11, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaPD Abruzzo, Segreteria e gruppo regionale PD sulla tragedia di Vittorito: “Vicini...
Politica

PD Abruzzo, Segreteria e gruppo regionale PD sulla tragedia di Vittorito: “Vicini alla famiglia della vittima. Ora servono azioni concrete per fermare la strage silenziosa di infortuni e morti sul lavoro”

- Spazio Pubblicitario 02 -

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“La tragedia di Vittorito è l’ennesimo drammatico episodio che segna la vita di tanti lavoratori e lavoratrici abruzzesi – È inaccettabile che la nostra regione continui a registrare numeri così alti di infortuni e morti bianche – Come Partito Democratico denunciamo da tempo la gestione critica della sicurezza sul lavoro in Abruzzo: i dati parlano chiaro, siamo tra le regioni con il tasso più elevato di incidenti mortali – aggiunge la nota pubblicata. Non possiamo rassegnarci a questa realtà, serve un’inversione di rotta immediata”, dichiarano il segretario regionale del PD Daniele Marinelli e il Gruppo PD in Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Siamo vicini alla famiglia del lavoratore, auspicando che si arrivi al più presto a chiarire le cause dell’incidente, ma alle istituzioni torniamo a chiedere che si mettano in campo misure concrete, controlli capillari e il rispetto rigoroso delle regole per garantire sicurezza sul lavoro a tutti i livelli – rimarcano gli esponenti PD – . Ogni volta che accade una tragedia ribadiamo lo stesso appello: non bastano le parole, occorre un impegno vero delle istituzioni e delle imprese – Il diritto al lavoro deve sempre andare di pari passo con il diritto alla sicurezza e alla dignità: solo così si può costruire un Abruzzo e un Paese che guardano davvero alla crescita e allo sviluppo”. 11 settembre 2025    

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal PD Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it