PD Abruzzo, SEGRETERIA REGIONALE PD: DESTRA IRRESPONSABILE, SANITÀ ALLO SBANDO E CONTI FUORI CONTROLLO. PROSEGUE LA MOBILITAZIONE

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:Nuova importante riunione della segreteria regionale del Partito Democratico, allargata ai parlamentari, ai consiglieri regionali e ai segretari provinciali – Al centro del confronto varie tematiche, con un focus particolare sulla questione della sanità e dell’aumento delle tasse, in un momento difficilissimo per la Regione, che sta scivolando verso il baratro di un servizio sanitario sempre peggiore e con i conti fuori controllo nonostante l’incremento dell’addizionale Irpef deciso dalla giunta Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. Su questi temi, in stretto coordinamento con la coalizione e con Luciano D’Amico, proseguirà la campagna di mobilitazione per contrastare le scelte della destra – Mentre nessuno si prende mezza responsabilità per quello che sta accadendo, non il presidente Marsilio, non l’assessore Verì, non l’assessore Quaglieri, non i manager delle ASL, a pagare sono sempre i cittadini e le cittadine, con una sanità allo sbando e i conti della regione sull’orlo del baratro – riporta testualmente l’articolo online. Al centro della discussione della segreteria anche la campagna informativa sui referendum dell’8-9 giugno, che vedranno il Pd protagonista, gli appuntamenti in vista delle importanti elezioni amministrative di maggio, con particolare riferimento a Ortona e Sulmona, dove il Partito Democratico è fortemente impegnato a sostegno di Cocciola e Figorilli – Infine sono state illustrate alcune tra le prossime iniziative in cantiere, dall’automotive, con la presenza di Andrea Orlando durante la prossima assemblea regionale dem, alle giornate di formazione dei Giovani Democratici, che faranno da apripista per l’imminente lancio della Scuola di formazione del PD; poi un’iniziativa pubblica dedicata all’AI, dal titolo “Come l’algoritmo cambia il mondo del lavoro e come la politica governa l’algoritmo”, alla presenza del parlamentare europeo del PD Brando Benifei – precisa il comunicato. Molte iniziative e molta energia, dentro una campagna di mobilitazione permanente per costruire e rafforzare l’alternativa alla destra fallimentare di Meloni e Marsilio – recita il testo pubblicato online. Emanuela di Giovambattista, coordinatrice segreteria PD Abruzzo Anna Paolini, responsabile organizzazione PD Abruzzo

