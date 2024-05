PD Abruzzo, SI FACCIA SUBITO LA LEGGE REGIONALE SULL’EDITORIA PROMESSA DAL CENTRODESTRA CINQUE ANNI FA

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Partito Democratico condivide le preoccupazioni espresse dal sindaco di Teramo e presidente regionale dell’Anci, Gianguido D’Alberto, in merito all’impoverimento del settore dell’informazione in Abruzzo, e rilancia la proposta di una legge regionale sull’editoria, che questa maggioranza si era impegnata a fare entro il primo anno di legislatura – viene evidenziato sul sito web. E’ passato un lustro da quella promessa e nulla è stato fatto, se non un timido tentativo attraverso un progetto di legge approvato dalla giunta regionale nell’ottobre scorso (con una dotazione finanziaria nettamente insufficiente: appena 200mila euro) e subito sommerso dal silenzio – recita il testo pubblicato online. Si giunga in tempi brevi a una proposta seria e articolata – cui anche il Partito Democratico darà il suo contributo in termini propositivi – da emanare dopo aver ascoltato in primis gli enti di categoria (Ordine e sindacato). Al contempo, nell’esprimere solidarietà ai giornalisti del quotidiano Il Centro, auspichiamo la ripresa di un confronto sereno e costruttivo con la proprietà, che riporti armonia nelle redazioni del giornale locale più letto in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo

