PD Abruzzo su infortuni sul lavoro: “Siamo fra le regioni più nere d’Italia per incidenti mortali. Serve un controllo che ad oggi è stato solo annunciato dal Governo regionale”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:“Escalation di morti sul lavoro nei soli primi quattro mesi del 2025 che costano all’Abruzzo la maglia nera per gli infortuni mortali e il quinto posto nella classifica nazionale con un con un indice di incidenza del 15,8 ogni milione di occupati, + del 25 per cento rispetto alla media nazionale (fonte: Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre). A Chieti e Pescara, entrambe in zona rossa, 6° e 10° posto per incidenza, in fascia bianca e gialla Teramo e L’Aquila, ma resta un dato duro e preoccupante, che scatena cordoglio e sdegno, ma alle parole non seguono fatti capaci di invertire la tendenza – si apprende dal portale web ufficiale. Una scia di sangue che in Abruzzo si ingrossa di anno in anno, che è figlia di norme sbagliate e di un progressivo smantellamento, della funzione ispettiva nel nostro Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi i controlli sono affidati a una quindicina di enti diversi, senza un vero coordinamento, con personale insufficiente e privo di qualsiasi valorizzazione e agli annunci della Regione su un tavolo permanente invocato da politica e parti sociali, non seguono iniziative”, così Monia Pecorale e Francesca Di Gregorio rispettivamente responsabili Lavoro e Sicurezza sul lavoro per la segreteria regionale – “Serve un’azione decisa che parta da un’analisi reale e non da slogan. Formazione e cultura della sicurezza sono misure di prevenzione primaria ma da sole non sono sufficienti; sono necessari investimenti nelle nuove tecnologie, finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro e una revisione dell’attuale normativa che tenga conto dei dati risultanti dagli studi condotti sulle principali cause degli infortuni – così le esponenti del PD – . Brutto il dato sulle donne, le vittime sono il 47 in più dell’anno scorso, questi dati sono segno dell’inerzia sulla preevenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Provando ad esaminare il comparto dell’edilizia appare evidente che la logica del massimo ribasso ha prodotto finora una catena di subappalti che moltiplica i rischi: più imprese, spesso sconosciute tra loro, operano nello stesso luogo senza coordinamento né comunicazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Bisogna agire per scardinare la mentalità che porta a pensare a come comprimere i costi senza pensare a dotarsi, per fare un esempio, un sistema di sensori e tag che segnalano la presenza di gas o che rilevano la presenza o i movimenti del corpo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per non parlare del lavoro nero – aggiunge testualmente l’articolo online. Come spesso accade, dopo un triste fatto di cronaca si moltiplicano improvvisamente i contratti regolari e i relativi permessi di soggiorno e, poi, il buio – riporta testualmente l’articolo online. Non si può più accettare che la compressione dei costi venga prima della tutela della vita – si legge sul sito web ufficiale. E non si può continuare a ignorare il peso del lavoro nero, che emerge puntualmente solo dopo ogni tragedia, per poi tornare a essere invisibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come Partito Democratico non vogliamo fermarci all’indignazione, servono proposte concrete, su cui aprire un confronto serio e approfondito con la Regione Abruzzo, le imprese, lavoratrici e lavoratori, scuola e società civile che i nostri consiglieri regionali ripetono da mesi – precisa il comunicato. Investire sulla formazione, ma la scuola continua a ignorare un tema che dovrebbe essere parte integrante dell’educazione civica, magari va costruita fin dall’infanzia, insegnare agli studenti come riconoscere i pericoli nei contesti a loro familiari: la scuola, la casa, i luoghi in cui vivono e giocano ogni giorno ha un enorme valore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se un bambino impara a individuare i rischi presenti nella sua aula, se un adolescente capisce perché alcune situazioni vanno gestite con attenzione, si sta formando un adulto consapevole in grado di padroneggiare la cultura della prevenzione – E ancora, per le aziende non solo sanzioni, ma anche incentivi – precisa la nota online. Oggi le aziende che violano le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengono, giustamente, sanzionate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma è evidente a tutti che questo approccio, da solo, non basta – si legge sul sito web ufficiale. La sicurezza deve diventare un valore condiviso e riconosciuto anche a livello istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo è fondamentale affiancare alle sanzioni un meccanismo premiale che incentivi concretamente le aziende a investire in prevenzione, a formare seriamente i lavoratori, ad adottare tecnologie per la sicurezza, a dimostrare di avere una cultura organizzativa orientata alla tutela della salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Incentivi economici, sgravi contributivi, accesso facilitato a fondi o bandi pubblici: sono solo alcuni degli strumenti possibili – Premiare chi rispetta e va oltre la normativa significa alzare l’asticella per tutti, spingere il sistema a migliorarsi, e contrastare la logica del “rischio calcolato” che spesso guida chi sceglie di risparmiare sulla pelle dei lavoratori – precisa la nota online. È un passo necessario se vogliamo cambiare davvero le cose”. 23 giugno 2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del PD Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Pd Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pd-abruzzo.it