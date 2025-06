PD Abruzzo su situazione economica. Marinelli, Di Costanzo e Cordisco: “Serve un confronto serio, basta con la propaganda. Famiglie e imprese sono in sofferenza, c’è poco da gioire”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:“Mentre la Magnacca esulta per i dati Svimez, esaltando le luci e tralasciando le ombre, qualche giorno fa la Banca d’Italia ha pubblicato il rapporto sull’economia abruzzese nel 2024 che descrive analiticamente la situazione economica che vive la nostra Regione, passata sotto silenzio, forse perché diversa da quella decantata dall’Esecutivo – recita il testo pubblicato online. Luci ce ne sono, ma preoccupano le ombre che il rapporto autorevole rileva, a partire proprio dall’export, che è stato da sempre il fiore all’occhiello della nostra produzione industriale, ma che in un anno ci vede perdere il 5,6%: in cifre 562 milioni di euro in meno – aggiunge testualmente l’articolo online. Una perdita quasi tutta riconducibile all’automotive che da grande propulsore della nostra crescita rischia seriamente di trasformarsi in grande malato d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Altro dato nero è l’aumento della cassa integrazione guadagni, cresciuta del 64%, sempre in un anno – recita il testo pubblicato online. Ultimo elemento riguarda il credito alle imprese, diminuito del 4,1%. Insomma la Banca d’Italia disegna una regione in cui le aziende sono in forte difficoltà e in cui il settore dell’auto è in fortissima crisi: dati su cui c’è poco da gioire”, questa l’analisi del segretario regionale del PD Daniele Marinelli, elaborata con responsabili Sviluppo economico del partito Graziano Di Costanzo e Gianni Cordisco – recita il testo pubblicato online. “A ulteriore riprova di quei dati, il Pil è cresciuto di uno striminzito 0,6% e l’occupazione dell’1,1%, ma si tratta in gran parte di nuovi occupati, impiegati nei settori dei servizi e delle attività di ristorazione, alberghi e turismo, comparti notoriamente caratterizzati da lavoro part-time e con retribuzioni più basse, insomma non il lavoro della vita – chiariscono gli esponenti PD – E crediamo che a poco servano i buoni risultati conseguiti nel settore turismo con le presenze in crescita del 5,5% che guardiamo positivamente, ma che non riescono a compensare le difficoltà e la crisi dell’industria – si legge sul sito web ufficiale. Ne sono purtroppo una drammatica riprova i dati presentai dalla Caritas qualche giorno fa sui nuovi poveri, che collocano l’Abruzzo tra le regioni peggiori d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Infatti rispetto alle famiglie assistite, per mille famiglie residenti, l’Abruzzo ha una percentuale del 7,4% contro il 6% dell’Italia e per quanto riguarda l’incidenza del rischio povertà siamo al 24,9% contro il 18,9 dell’Italia – viene evidenziato sul sito web. Infine la Caritas ci dice che sono state 5.871 le persone che hanno chiesto aiuto nel 2024 con il 33,7% di nuovi poveri – precisa la nota online. Con questi numeri l’Abruzzo si colloca nella non invidiabile posizione negativa di secondo posto tra le regioni italiane per aumento della povertà cronica – si legge sul sito web ufficiale. Più che cercare ragioni per festeggiare solo i dati positivi, la Giunta Regionale deve svegliarsi dal suo torpore e mettere in campo, rapidamente, azioni e iniziative forti per il rilancio dell’industria a partire dall’automotive e a sostegno delle famiglie, visto che il Governo non lo fa – si apprende dal portale web ufficiale. A fronte delle crisi, bisogna ricominciare ad occuparsi di attrazione di nuovi investimenti e di nuove realtà produttive; spendere bene e velocemente le ingenti risorse a disposizione della nostra Regione (Fondi PNRR, comunitari, FSC e altri) che ammontano complessivamente a più di 5 miliardi e su sui siamo drammaticamente fermi, più che in ritardo; bisogna fare investimenti poderosi per introdurre forti elementi di innovazione e digitalizzazione in settori strategici della micro e piccola impresa come artigianato, commercio, turismo e servizi, ad oggi solo annunciati – precisa la nota online. Bisogna avere una politica e una visione per lo sviluppo delle aree interne lasciate a sé stesse e spopolate nonostante la presenza di 3 parchi nazionali, un parco regionale e più di 40 oasi e aree protette – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non vorremmo che Marsilio abbia già recepito la rassegnazione del Ministro Foti con il concetto di spopolamento irreversibile, che non può essere azione politica – Come Partito Democratico chiediamo un confronto serio, su tutto il quadro economico della regione e l’avvio di un dialogo proficuo con il Governo regionale, perché bisogna tutelare imprese e famiglie in sofferenza concreta, per la sanità, il lavoro e le condizioni economiche sempre più difficili”. 24 giugno 2025

