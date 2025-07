PD Abruzzo, Tomasi e Serone D’Alò: “Solidarietà a Stefania Pezzopane. Inaccettabile sottovalutare minacce di matrice neofascista”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:Nel condividere l’intento della portavoce nazionale Roberta Mori per cui come Conferenza delle Donne Democratiche “saremo sempre al fianco di chi combatte ogni rigurgito neofascista con coraggio e coerenza, perché non c’è difesa della democrazia senza memoria, né pace senza giustizia”, così la Portavoce Regionale delle Democratiche Roberta Tomasi congiuntamente a Marielisa Serone D’Alò, componente esecutivo nazionale delle Democratiche – si apprende dalla nota stampa. “Le Democratiche abruzzesi rinnovano la più totale solidarietà a Stefania Pezzopane ed esprimono anche tanta preoccupazione per essere stata considerata bersaglio di quella lista di stampo fascista realmente inquietante, pericolosa ieri e pericolosa oggi per la democrazia e la libertà. Metodi inaccettabili in ogni paese dove le conquiste democratiche sono presidio di libertà e di civiltà politica e sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Metodi da rifiutare con decisione e fermezza”. 10 luglio 2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal PD Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it