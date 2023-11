PD Abruzzo, Trabocchi, Fina: “Sosteniamo tutto ciò che è utile per rafforzare storia e tradizioni abruzzesi”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

“L’iniziativa legislativa che arriva dalla maggioranza per tutelare i trabocchi merita una riflessione – Si tratta di veri e propri simboli dell’identità abruzzese, e anche di altre regioni – precisa il comunicato. Da parte mia c’è la disponibilità a valutare un sostegno e una collaborazione, a partire da questo disegno di legge, per arrivare ai migliori strumenti di valorizzazione dei trabocchi – aggiunge la nota pubblicata. È un’opportunità non solo per il turismo e quindi per lo sviluppo economico dell’Abruzzo, ma anche di aprire un confronto sui modi più efficaci per rafforzare e promuovere le tradizioni e la storia della nostra regione”: lo dichiara Michele Fina, senatore e tesoriere nazionale del Partito Democratico –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal PD Abruzzo e online sul sito web ufficiale del partito. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web ufficiale del PD Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pd-abruzzo.it