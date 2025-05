PD Abruzzo, UN 1° MAGGIO CON IL PENSIERO RIVOLTO AI REFERENDUM DELL’8 E 9 GIUGNO

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:In questa giornata carica di significato, il Partito Democratico si unisce idealmente a tutte le lavoratrici e i lavoratori della nostra regione e del Paese per celebrare il 1° Maggio, Festa del Lavoro e dei Diritti – precisa il comunicato. È una ricorrenza che ci richiama con forza ai valori della dignità, dell’uguaglianza e della giustizia sociale – Il lavoro non è solo fonte di reddito, ma fondamento della persona e strumento essenziale per la libertà e la realizzazione individuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi più che mai, in un tempo segnato da crisi economiche, transizioni industriali, precarietà e disuguaglianze crescenti, il nostro impegno deve essere chiaro e determinato: tutelare il lavoro, combattere lo sfruttamento, promuovere salari giusti, sicurezza nei luoghi di lavoro e piena occupazione, soprattutto per giovani e donne; anche per questo sosterremo con forza i referendum dell’8 e 9 giugno – riporta testualmente l’articolo online. L’Abruzzo ha bisogno di una visione di sviluppo che metta al centro il lavoro buono, sostenibile, stabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Partito Democratico è e sarà sempre dalla parte di chi lavora, di chi cerca un’opportunità, di chi non si arrende di fronte alle ingiustizie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Buon 1° Maggio a tutte e tutti – Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo

