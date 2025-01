PD Abruzzo, UN 2025 DI TAGLI AI SERVIZI PUBBLICI “GRAZIE” A MELONI E MARSILIO, CON IL SILENZIO COMPLICE DEL PRESIDENTE DI ANCI ABRUZZO BIONDI

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:Il nuovo anno è cominciato ma i Comuni, e con loro tante cittadine e cittadini, hanno poco di cui gioire, nonostante i proclami e la propaganda della destra di governo, sia nazionale che regionale, che ormai vive fuori dal mondo, arroccata nei palazzi e incapace di leggere le esigenze reali delle persone – Sarà un 2025 in cui si scaricheranno sulla pelle delle persone gli effetti dei tanti tagli alla spesa, a partire dal taglio alla spesa reale del governo Meloni sulla sanità, fino al fondo per gli aiuti agli affitti per le famiglie in difficoltà. Quando ideologia e propaganda prevalgono sulla realtà, si preferisce finanziare i centri in Albania che restano vuoti, un enorme spreco di denaro che rappresenta uno schiaffo in faccia ai più deboli – Si aggiungono i tagli del governo regionale di Marsilio, con un bilancio debole e senza visione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con i consiglieri regionali del Partito Democratico e del Patto per l’Abruzzo abbiamo provato a emendare la legge di bilancio proponendo molte iniziative proprio sul diritto alla casa, sul sociale, per lo sviluppo economico, i trasporti e gli enti locali, quasi tutte bocciate – Abbiamo però costretto la destra a ripristinare i fondi per la vita indipendente; e per questo voglio ringraziare le associazioni e la CGIL. In più abbiamo avviato un percorso per arrivare alla progressiva abolizione del bollo auto in molti Comuni delle aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vedremo anche su questo se la destra manterrà i suoi impegni – aggiunge la nota pubblicata. Vigileremo poi perché il fondo istituito in favore dei Comuni, che bisognerà riempire di risorse, sia gestito con criteri trasparenti e rotativi, non con la solita insopportabile logica delle mancette che premiano alcuni e puniscono gli altri, perché tutti i Comuni abruzzesi hanno bisogno di attenzione e di sostegno, soprattutto in funzione degli inaccettabili tagli che stanno subendo a livello nazionale – Sono oltre 37 milioni i mancati finanziamenti ai Comuni abruzzesi decisi con la legge di bilancio dello scorso anno, tagli che incidono sulle funzioni fondamentali, e che paradossalmente puniscono chi è stato più virtuoso e ha fatto più investimenti con il PNRR. Avremo nuovi asili nido quindi, nuove strutture socio-assistenziali, ma non ci saranno i soldi per pagare bollette e personale per tenerli aperti – precisa la nota online. Non contento, però, il governo ha deciso di rilanciare con la nuova legge di bilancio 2025 prevedendo nuovi pesanti tagli che sfiorano i 4 miliardi a livello nazionale tra Comuni, Province e Regioni: non sappiamo ancora quanto peserà sull’Abruzzo ma il conto sarà molto salato – Come se l’elenco non bastasse, la nuova ripartizione del fondo di solidarietà comunale penalizza fortemente le aree interne, spina dorsale e anima del nostro Abruzzo, cosi come il taglio dei fondi annuali per la messa in sicurezza, per i Comuni sotto i 1-000 abitanti, e il taglio per l’efficientamento energetico degli edifici per i Comuni sotto i 5-000 abitanti – Di questo quadro desolante cosa pensa il Presidente di Anci Abruzzo Pierluigi Biondi? Perché non dice nemmeno una parola in difesa dei Comuni abruzzesi? La domanda probabilmente è retorica – viene evidenziato sul sito web. Avevamo ragione quando avevamo denunciato la volontà di piegare l’associazione dei Comuni alla volontà del governo, politicizzandola con l’imposizione della candidatura di Biondi – D’altro canto come potrebbe il responsabile nazionale degli enti locali di FDI protestare contro se stesso? A pagare purtroppo sono i cittadini – Stiamo parlando di tagli ai servizi alle persone, meno trasporti, famiglie che rischiano di finire per strada perché in un momento di difficoltà non riescono a pagare l’affitto, persone che non riusciranno a curarsi per le liste di attesa infinite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per fortuna con una battaglia condivisa e facendo squadra siamo riusciti a costringere il governo a eliminare dalla manovra il blocco del turn-over per i Comuni, per consentire di assumere e rinnovare una macchina amministrativa che ha bisogno di nuove figure e nuove energie per stare al passo con i tempi – precisa il comunicato. Continueremo le nostre battaglie in difesa degli enti locali, delle fasce più deboli; per difendere la sanità pubblica, per rilanciare lo sviluppo della regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nonostante l’indifferenza della destra al governo del Paese e della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd Abruzzo

