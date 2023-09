PD Abruzzo, Università L’Aquila, Giovani Democratici: “A rischio il diritto allo studio, ADSU e Regione si attivino”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:

A pochi giorni dall’inizio dei corsi universitari l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila lascia nell’incertezza le studentesse e gli studenti gravemente danneggiati dalla mancata pubblicazione del bando per l’assegnazione degli alloggi destinati ai fuori sede per l’anno accademico 2023/2024. Questo silenzio sconcertante da parte dell’ADSU ha gettato nello sconforto e nell’incertezza centinaia di giovani studenti che stanno cercando disperatamente una sistemazione adeguata per poter continuare i loro studi presso l’Università dell’Aquila – Uno sconforto dimostrato anche dalla protesta delle tende organizzata da Unione degli Universitari nel capoluogo – riporta testualmente l’articolo online. Molti studenti fuorisede stanno attualmente vivendo una situazione di ansia e incertezza, senza poter pianificare adeguatamente il loro futuro accademico – La mancanza di alloggi adeguati mette in pericolo il loro percorso di studio, mettendo a repentaglio il loro successo e il futuro stesso dell’istruzione superiore nella città. La situazione è uno specchio dell’inadeguata gestione da parte della Regione Abruzzo delle problematiche collegate agli studenti universitari – La regione Abruzzo è agli ultimi posti per quanto concerne la proporzione tra studenti e posti in residenze avendo una copertura inferiore all’1%, con un totale di 315 posti letto per un numero di studenti iscritti pari a 44084. L’ADSU dell’Aquila è una realtà che dovrebbe, in teoria, sostenere e promuovere il benessere degli studenti, garantendo l’accesso a servizi essenziali come alloggi adeguati e a prezzi accessibili – Tuttavia, la loro azione – o meglio, l’inazione – è inaccettabile e costituisce un grave fallimento nella loro missione fondamentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chiediamo all’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila di agire con tempestività e trasparenza, pubblicando immediatamente il bando per l’assegnazione degli alloggi per l’anno accademico 2023/2024. Gli studenti hanno il diritto di conoscere le modalità di accesso agli alloggi e le scadenze per la presentazione delle domande in modo che possano pianificare le proprie vite accademiche senza ulteriori ostacoli – Inoltre, chiediamo alla Regione di fornire una spiegazione esaustiva per il ritardo nella pubblicazione del bando e di adottare misure concrete per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro – recita il testo pubblicato online. Monaim Mouatamid, responsabile Università e Diritto allo studio dei Giiovani Democratici Abruzzo Saverio Gileno, segretario regionale Giovani Democratici Abruzzo

